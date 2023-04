Unifrigor, con i frigoriferi intelligenti Iotty si risparmia da 200 a 800 euro all’anno di energia

Aprile 4, 2023

(Alessandria, 4 aprile 2023) – L’azienda di Occimiano (AL) regala alle farmacie che richiedono l’offerta per un frigorifero un misuratore dei consumi energetici per confermare il risparmio in bolletta

Alessandria, 4 aprile 2023 – Il caro bollette ha colpito anche le farmacie italiane che in pochi mesi hanno riscontrato aumenti in media di 3 o 4 volte rispetto all’anno precedente. E sempre più titolari si affidano, per la conservazione di medicinali e vaccini, ai frigoriferi “intelligenti” che, oltre a presentare altri numerosi vantaggi di sicurezza, affidabilità e silenziosità, permettono un risparmio energetico che va da 200 a 800 euro all’anno. “E’ vero – osserva Raffaella Lupano, amministratore delegato della Unifrigor Med di Occimiano, in provincia di Alessandria – i nostri frigoriferi intelligenti Iotty permettono consumi di energia più bassi di circa 5/10 volte rispetto ai tradizionali frigoriferi e questo si rispecchia in un risparmio economico, appunto, tra i 200 e gli 800 euro, a seconda delle tariffe, del tipo e della grandezza di frigorifero utilizzato nella farmacia”.

Proprio per provare l’entità del risparmio delle singole farmacie Unifrigor ha deciso di regalare un misuratore dei consumi energetici a chiunque richieda l’offerta per un frigorifero Iotty. “E molti farmacisti – osserva con orgoglio Raffaella Lupano – ci chiamano dopo qualche mese, entusiasti, proprio per confermare il minor consumo di corrente e i minori costi sulla bolletta. Una bella soddisfazione”.

Il risparmio energetico è dovuto ad una tecnologia innovativa, il compressore ad Inverter; si tratta di un compressore elettronico guidato dalla stessa scheda che gestisce il frigorifero intelligente e che quindi regola i giri a seconda del carico maggiore o minore del frigorifero. Questo, appunto, permette il taglio dei costi sulla bolletta elettrica.

Risparmio che aumenta anche grazie al credito d’imposta del 20% per l’industria 4.0, approvato con l’ultima Legge di Bilancio

Unifrigor è nata nel 1959 per iniziativa di Giovanni Lupano, all’interno del “distretto del freddo” di Casale Monferrato, che dista una decina di chilometri da Occimiano. Dapprima si occupava di refrigerazione per alimenti ma negli ultimi anni ha affiancato alla refrigerazione per la ristorazione anche quella medica e sanitaria, sviluppando tecnologie all’avanguardia.

Per tutte le informazioni si può consultare il sito https://www.unifrigormed.it/