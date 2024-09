Università. Appello di Pro Vita Famiglia al Rettore di Roma Tre Fiorucci: “Annullare laboratorio per ‘bambini trans’ di 5 anni”

24 Settembre 2024

(Adnkronos) – 24 settembre 2024. «Dopo aver denunciato per primi lo scandaloso “laboratorio per bambini trans dai 5 ai 14 anni” promosso da una ricercatrice di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre e approvato dalla Commissione Etica dell’Ateneo, come Pro Vita & Famiglia stiamo lanciando una petizione nazionale per chiedere al Rettore di Roma Tre Massimiliano Fiorucci, che è anche Presidente Nazionale della Società Italiana di Pedagogia, di annullare immediatamente questa iniziativa ideologica che coinvolge minori al di fuori di qualsiasi contesto scientifico condiviso. Entrambi i soggetti promotori del laboratorio, Michela Mariotto e Maric Martin Lorusso, risultano direttamente collegati all’associazione “GenderLens”, un gruppo di attivisti politici impegnati per il riconoscimento dell’identità di genere fluida, “creativa” e “trans” dei bambini sin dall’infanzia. Abbiamo inviato al Rettore Fiorucci una PEC con la richiesta urgente di chiarimenti: in cosa consiste il laboratorio approvato? Quali “strumenti ludico-creativi” saranno usati? Quali fonti scientifiche sono state portate a sostegno dell’iniziativa e visionate dal Comitato Etico? Sono state erogate risorse pubbliche per la sua realizzazione? Di quale entità? Il Comitato Etico è stato informato dell’attivismo politico che i promotori del progetto svolgono sugli stessi temi della loro ricerca? Domande a cui pretendiamo risposte chiare dall’Università, anche considerato il fatto che la ricerca universitaria è finanziata con milioni di euro di fondi pubblici, soldi dei cittadini italiani. Contestualmente, chiediamo anche al Ministro dell’Università Anna Maria Bernini di approfondire la vicenda per verificare che il progetto approvato da Roma Tre sia in linea con i requisiti e i limiti fissati dal bando all’interno del quale l’iniziativa è stata organizzata».

Lo dichiara in una nota Antonio Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.

