Università Cusano, il 18 marzo il seminario sulla “Comunicazione integrata” con Valentini e Risso.

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Una lezione sulla comunicazione integrata con un focus sull’approccio strategico che mira a unificare e coordinare tutti i mezzi e canali di comunicazione di un’organizzazione per trasmettere all’esterno un messaggio coerente e uniforme su tutte le piattaforme.

14 marzo 2024. È in programma per lunedì 18 marzo alle ore 15:00 presso l’Aula24 dell’Università Niccolò Cusano di Roma (Via Don Carlo Gnocchi, 3) il seminario “Le nuove sfide della “Le nuove sfide della comunicazione integrata: media, web. Radio, TV e social”, che vedrà la partecipazione del prof. Antonello Valentini, già Capo ufficio stampa e Direttore Generale della Figc, i saluti istituzionali del prof. Mario Risso, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche e della Comunicazione dell’Università Niccolò Cusano, e l’introduzione del prof. Valerio Alessandro Cassetta, giornalista, scrittore e Coordinatore del Master in Comunicazione dello Sport dell’Università Niccolò Cusano, attivato anche per quest’anno accademico , dove spiccano docenti di alto profilo giornalistico delle maggiori testate nazionali , nonché moduli innovativi quali quello di psicologia della comunicazione curato dal prof. Aldo Grauso.

Durante l’evento verrà analizzato il metodo della comunicazione integrata che si propone di ottimizzare la propria efficacia con l’utilizzo coordinato di diversi canali di comunicazione per raggiungere il target di riferimento. La partecipazione è libera e può avvenire anche da remoto collegandosi al link https://rb.gy/d0o5d8

