Università degli Studi Link: ha preso il via il nuovo corso di laurea in Infermieristica

30 Dicembre 2024

– Ha preso il via all’Università degli Studi Link di Roma il corso di laurea in Infermieristica, un nuovo percorso di studio proposto dall’ateneo per preparare professionisti capaci di svolgere attività di prevenzione, assistenza ed educazione sanitaria, con competenze in organizzazione, formazione e ricerca.

Agli studenti del primo anno è stato dedicato un Welcome Day durante il quale i neoiscritti hanno ricevuto il benvenuto di Francesco Rossi, direttore del dipartimento di Scienze della vita, della salute e delle professioni sanitarie della Link, e hanno potuto conoscere il corpo docente disciplinare, composto da Chiara Mastroianni, Caterina Galletti e Laura Iacorossi, e coordinato da Maddalena De Maria, che ha fornito un’illustrazione dettagliata del piano di studi del corso e ha presentato le attività teoriche e di laboratorio, il calendario delle lezioni e le norme che regolamentano il corso. Una particolare attenzione è stata dedicata alle attività di tirocinio, considerato elemento essenziale e strategico per garantire una formazione di alta qualità del professionista.

“Iscriversi al corso di laurea in Infermieristica alla Link – ha spiegato la professoressa De Maria – rappresenta un’opportunità unica per costruire una carriera soddisfacente e significativa nel settore sanitario. In Link il vero protagonista è lo studente, fin dal primo giorno al centro del processo di apprendimento basato su metodologie didattiche attive che aboliscono il confine tra la teoria e la pratica: le lezioni frontali sono integrate da lezioni interattive da parte di professionisti dell’ospedale, da skill lab e laboratori relazionali che permettono lo sviluppo rispettivamente di competenze tecniche avanzate e di competenze relazionali in modo attivo, stimolante”.

L’esperienza clinica inizia dal primo anno di corso, sotto la supervisione di un tutor, dopo aver sperimentato in sicurezza tutte le procedure e le manovre assistenziali grazie alle esercitazioni in laboratorio e alle attività di simulazione. La formazione include ampie opportunità di tirocinio in strutture residenziali e territoriali, permettendo agli studenti di applicare le conoscenze acquisite e di acquisire esperienza diretta sul campo. Questo aspetto pratico è fondamentale per sviluppare abilità cliniche e relazionali essenziali per diventare un buon infermiere. “Inoltre, la Link – ha aggiunto la professoressa Iacorossi – promuove ricerca e innovazione in ambito educativo, offrendo agli studenti opportunità di partecipare a progetti pratici che stimolano il pensiero critico. Attraverso un approccio evidence-based, si mira a migliorare le pratiche infermieristiche e promuovere soluzioni innovative, integrando ricerca e clinica per affrontare le sfide dei moderni sistemi sanitari”.

Il corso di laurea in Infermieristica è una delle importanti novità dell’Università degli Studi Link, che dal 2024 ha aggiunto alla sua offerta formativa molti altri indirizzi, tra i quali Medicina e Chirurgia, Farmacia e Ingegneria informatica.