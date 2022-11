Università: l’importanza del Giubileo raccontata dal Monsignor Fisichella alla Unicusano

Novembre 18, 2022

(Roma, 18 novembre 2022) – Roma, 18 novembre 2022. Si è tenuto ieri, 17 novembre, presso l’Università Niccolò Cusano un convegno sul Giubileo 2025, presieduto da Monsignor Rino Fisichella.

L’evento intitolato “La speranza: verso un’umanità rinnovata, da costruire insieme” è stato il primo evento universitario per la preparazione del prossimo Giubileo 2025, promosso nell’ambito della Commissione Culturale che la Santa Sede ha istituito. Un incontro-laboratorio durante il quale gli studenti, che hanno lavorato sul tema dialogando con il corpo docente, sono stati i protagonisti di un confronto diretto con Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricato da Papa Francesco a guidare l’intera macchina organizzativa giubilare. In questa occasione il Vescovo, già professore di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana e successivamente Rettore della Pontificia Università Lateranense, oltre ad aprire l’evento con una Lectio Magistralis, ha benedetto anche la Cappella Universitaria dell’Unicusano. Monsignor Fisichella ha sottolineato come la religione e i suoi valori possano essere cruciali, a maggior ragione in questo momento storico, per la comprensione del prossimo. La speranza è fondamentale per portare avanti il messaggio che il Giubileo vuole diffondere. Sono intervenuti all’evento anche il Magnifico Rettore dell’Università Niccolò Cusano, prof. Fabio Fortuna, il cappellano dell’Ateneo, Don Mimmo Repice, e la docente di Sociologia delle Religioni, Veronica Roldan.

