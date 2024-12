Uno sguardo alla brillante strategia che sta alla base dell’innovazione leader di Huawei nel campo degli smartphone pieghevoli

17 Dicembre 2024

– DUBAI, EAU, 17 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Anche gli esperti concordano: non esiste nessun altro marchio tecnologico con la resilienza di Huawei. Con un’innovazione dopo l’altra, Huawei è riuscita a fare passi da gigante nella conquista del dominio sul mercato, soprattutto nel settore dei dispositivi indossabili e degli smartphone.

Particolarmente degni di nota sono stati i suoi ultimi sforzi pionieristici nel settore degli smartphone pieghevoli, che hanno portato l’azienda tra i primi 3 marchi nel mercato mondiale degli smartphone pieghevoli. Secondo un rapporto di Counterpoint Research, nel primo trimestre del 2024 le spedizioni di smartphone pieghevoli Huawei a livello globale sono aumentate del 257% su base annua e la sua quota di mercato ha raggiunto il 35%, spodestando Samsung come leader nella produzione di telefoni pieghevoli.

Un percorso di innovazione lungo 5 anni basato sulla lungimiranza

Forse ha contribuito il fatto che Huawei sia stata la prima a prevedere che gli schermi pieghevoli sarebbero inevitabilmente diventati una tendenza predominante nello sviluppo futuro degli smartphone: già nove anni fa, il CTO di Huawei BG Li Xiaolong (Bruce Lee) aveva parlato per la prima volta un concetto di smartphone pieghevole in tre parti, il cui sviluppo ha richiesto anni.

Già nel 2019, Huawei aveva assunto un ruolo guida con il primo lancio di HUAWEI Mate X al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, introducendo un fattore di forma completamente nuovo nel design degli smartphone. A distanza di 5 anni, Huawei è ora acclamata come un innovatore del settore con il recente lancio di HUAWEI Mate XT in Cina.

Trasformare le visioni in realtà

Per poter fare passi da gigante nei 5 anni trascorsi tra il primo e l’ultimo pieghevole, Huawei ha fuso un forte spirito aziendale con il suo gene innovativo, adottando un approccio incisivo alle sue innovazioni e trasformando meticolosamente ogni visione in una possibilità concreta.

Ogni anno, Huawei investe oltre il 10% del suo fatturato in R&S. L’investimento totale in R&S nell’ultimo decennio supera ora gli 1,11 trilioni di CNY, il che significa che più di 100 miliardi di CNY l’anno sono dedicati a prodotti e tecnologia. Secondo il Boston Consulting Group (BCG), Huawei è l’ottava azienda più innovativa al mondo, classificandosi al quinto posto nella classifica 2023 dell’UE sugli investimenti in ricerca e sviluppo industriale.

Questo approccio ha evidentemente funzionato con ogni generazione di dispositivi pieghevoli Huawei, ognuno dei quali ha avuto il suo successo: la piegatura esterna perfettamente integrata del Mate X, la piegatura interna perfettamente integrata del Mate X2, il Mate X3/5 straordinariamente sottile, leggero e potente e la tecnologia di piegatura triplice del Mate XT di nuova generazione: ogni prodotto ha avuto la sua caratteristica tecnica rivoluzionario.

Strategia focalizzata sulle soluzioni: un approccio incentrato sull’utente

Come sottolineato dai suoi portavoce, Huawei ha trovato la sua motivazione principale nel feedback degli utenti e nel supporto dei consumatori.

Tra i maggiori problemi riscontrati dai consumatori, il marchio ne ha individuati tre principali, legati alla durata dello schermo pieghevole, alla struttura complessiva e al peso del dispositivo, nonché alle crepe sullo schermo che si formano nel tempo a causa delle frequenti piegature.

Affrontare i problemi più comuni relativi all’esperienza degli utenti è diventata una priorità assoluta. Questo approccio incentrato sull’utente ha aperto la strada a soluzioni creative per i prodotti pieghevoli, tra cui lo sviluppo della cerniera a goccia d’acqua, il sistema di cerniere di precisione avanzato e l’integrazione di Kunlun Glass.

Allo stesso tempo, il marchio è riuscito anche a mantenere i suoi prodotti sottili e leggeri: l’ultimo modello del Mate XT è stato spesso elogiato per il suo design sottile ed è noto per avere lo stesso spessore dello smartphone bi-fold di Samsung.

Pioniere di una tendenza che definisce un’epoca

In Cina, questa settimana Huawei ha presentato il nuovissimo smartphone pieghevole Mate X6. L’entusiasmo dei consumatori cinesi per questo telefono ha raggiunto il culmine anche dopo la cerimonia del marchio Mate. Al 26 novembre, le prenotazioni sullo store online ufficiale di HUAWEI hanno superato 1 milione. Anche sulle piattaforme social, molti consumatori hanno manifestato forti aspettative per questo prodotto, ricordando ancora una volta a tutti il ruolo di Huawei come “pioniere nella tecnologia pieghevole”.

Mentre il marchio si prepara a lanciare HUAWEI Mate X6 fuori dai confini cinesi, molti altri marchi hanno già provato a seguire l’esempio con le proprie versioni di dispositivi tri-foldable.

Tutto ciò non solo testimonia la visione pionieristica di Huawei, ma tali progressi sono anche un elemento essenziale di un’industria tecnologica sana, finora perlopiù assente. La nuova tecnologia pieghevole di Huawei ha già avuto un impatto positivo su un settore, quello degli smartphone, sostanzialmente stagnante; molti marchi potrebbero infatti trarre ispirazione da questa creatività e adottare una strategia di ricerca e sviluppo incentrata sull’utente.

