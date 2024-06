Uno studio di LiveJasmin rivela che le donne cercano la flessibilità e indipendenza finanziaria che il Cam Modeling offre

28 Giugno 2024

– La società lancerà iniziative esclusive fra il 12 e il 18 giugno per fornire opportunità finanziarie e supporto professionale alle future cam model.

LUSSEMBURGO, 12 giugno 2024 /PRNewswire/ — LiveJasmin, la miglior piattaforma premium e pluripremiata di streaming per adulti e uno dei siti più visitati al mondo, annuncia oggi su www.cammodelday.com offerte e iniziative per la comunità delle modelle di webcam in occasione dell’International Cam Model Day. Introdotta lo scorso anno il 15 giugno da LiveJasmin, questa festività intende celebrare le cam model di tutto il mondo e creare un movimento intorno all’impatto positivo di questa professione a livello globale.

Secondo un recente studio condotto da LiveJasmin negli Stati Uniti, tante donne sono alla ricerca di percorsi più soddisfacenti di quelli che i lavori tradizionali possono offrire e vogliono intraprendere la professione di cam modeling:

Alla luce di questi risultati e delle varie iniziative a favore dell’autonomia e l’indipendenza finanziaria, LiveJasmin approfitta dell’International Cam Model Day per lanciare la Top Model Academy. Questo programma di mentorship personalizzato offre guadagni garantiti e supporta le modelle che si iscrivono alla piattaforma per massimizzare le loro entrate.

Chiunque provenga da Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Germania, Spagna, Italia, Svizzera, Australia e Canada e si iscriverà come modella su LiveJasmin tra il 12 e 18 giugno, soddisfando i requisiti previsti dai termini e le condizioni, beneficerà di:

Si tratta di un’offerta senza precedenti, destinata a sostenere le modelle nella prima fase della loro esperienza sulla piattaforma. E questo è solo l’inizio.

“Con un impegno costante a rendere la nostra piattaforma uno spazio inclusivo, sicuro, divertente e gratificante, il nostro obiettivo è consentire alle cam model di esprimere il loro pieno potenziale. Le nostre modelle milionarie ne sono ulteriore testimonianza”, dichiara Zsolt Theiss-Balazs, Chief Product Officer di LiveJasmin.

“Grazie al camming ora guadagno più di quanto avessi mai immaginato di guadagnare in una vita intera!” – La modella di LiveJasmin ElizaBurset

Siete pronte a iniziare il vostro viaggio? Per scoprire di più su LiveJasmin e sull’International Cam Model Day, visitate il sito www.cammodelday.com

