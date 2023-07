Uno studio di Rockwell Automation rivela che il 44% delle aziende leader nel settore dei beni di consumo confezionati accelera il processo di trasformazione digitale per migliorare la qualità

Luglio 11, 2023

Un’indagine globale ha evidenziato le principali sfide e opportunità offerte dalle nuove tecnologie alle aziende di beni di consumo confezionati (CPG), con particolare attenzione alla gestione dell’inflazione, alle criticità della catena di fornitura e altro ancora

BRUSSELS, 11 luglio 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la maggior azienda mondiale specializzata in soluzioni di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati dell’ottavo rapporto annuale “State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition”. Questo studio globale raccoglie le risposte di 216 leader del settore CPG in 13 dei principali paesi produttori.

Il rapporto di quest’anno evidenzia l’evoluzione del settore CPG, comprendente sia i fornitori di prodotti per la cura della casa e della persona, sia i produttori di alimenti e bevande, in particolare sull’equilibrio tra qualità e crescita redditizia, sull’impatto dell’automazione dei processi, sull’adozione di sistemi di produzione intelligente e sul ruolo fondamentale della tecnologia nel ridurre i rischi, migliorare la qualità, stare al passo con la concorrenza e preservare la stabilità aziendale.

Dai risultati dello studio emerge che:

“Il settore CPG è stato duramente colpito da una tempesta perfetta di problemi nel corso dell’ultimo anno, con interruzioni nella supply chain, carenza di manodopera e inflazione che hanno avuto un impatto enorme sulle aziende”, ha dichiarato Lee Coffey, Strategic Marketing Manager – Consumer Packaged Goods, Rockwell Automation. “Adattarsi a questi cambiamenti richiede agilità, innovazione e la volontà di adottare nuovi metodi di lavoro per sopravvivere e crescere in questi tempi incerti.”

La tecnologia è sempre più vista come la risposta a molte delle sfide che le aziende del settore CPG si trovano ad affrontare. Il modo più frequente con cui esse cercano di mitigare il rischio, sia internamente che esternamente, è quello di ricorrere alle nuove tecnologie.

“Rockwell Automation è consapevole della continua evoluzione del settore CPG e si impegna per fornire alle aziende di tutto il mondo le competenze e le soluzioni di cui hanno bisogno per essere vincenti”, ha dichiarato Coffey. “Grazie al nostro dinamico portfolio di soluzioni per il settore e all’ampio ecosistema di partner, siamo in grado di fornire un valido aiuto alle aziende di questo settore. Che abbiano appena iniziato il loro percorso di trasformazione digitale, o che siano già all’avanguardia nella produzione intelligente, Rockwell è in grado di soddisfare le loro esigenze e di contribuire a una crescita innovativa che produca risultati concreti.”

Il report completo è consultabile qui.

Metodologia

Questo rapporto è basato sulle risposte di 216 leader del settore dei beni di consumo confezionati (CPG) in 13 Paesi. La definizione di CPG utilizzata in questo rapporto riguarda le aziende produttrici di beni per la cura della casa e della persona (salute e bellezza, articoli per la casa), oltre ai produttori di alimenti e bevande. La ricerca fa parte dell’ottavo rapporto annuale State of Smart Manufacturing, che ha analizzato i pareri di 1.353 responsabili e manager di vari settori industriali ed è stato condotto in collaborazione da Sapio Research e Rockwell Automation.

