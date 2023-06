Uno studio di Rockwell Automation rivela che l’85% dei produttori di autoveicoli prevede di mantenere o aumentare la forza lavoro

Giugno 23, 2023

– Un sondaggio globale evidenzia le principali sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie all’industria automobilistica, con particolare attenzione alla gestione della carenza di manodopera, ai problemi della catena di fornitura e molto altro ancora.

MILWAUKEE, 23 giugno 2023 Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la maggior azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati dell’ottavo rapporto annuale “State of Smart Manufacturing Report: Automotive Edition”. La ricerca ha raccolto le risposte di 197 dirigenti di case automobilistiche, fornitori automotive e produttori di veicoli elettrici in 13 dei principali Paesi produttori.

Il rapporto di quest’anno mette in evidenza l’evoluzione dell’industria automobilistica, con particolare attenzione alla ricerca della qualità, all’impatto dell’automazione dei processi, all’adozione dello smart manufacturing e al ruolo fondamentale della tecnologia relativamente a riduzione dei rischi, gestione dei problemi inerenti alla forza lavoro, riduzione dei costi e aumento della produzione.

Dai risultati emerge che:

“Negli ultimi anni, l’industria automotive ha dovuto far fronte a molte nuove sfide e difficoltà. Dai cambiamenti nella domanda dei consumatori ai problemi della catena di approvvigionamento, dalla carenza di microchip alla mancanza di lavoratori, in virtù di tutto ciò il settore è stato obbligato a rimanere agile. Ad esempio, la progressiva transizione ai veicoli elettrici, fa sì che i produttori debbano aumentare la loro forza lavoro, non solo negli impianti esistenti ma anche in quelli nuovi”, ha dichiarato Paul Epperson, vicepresidente di Global Industry – Auto, Tire & Advanced Mobility, Rockwell Automation. “Dai risultati dell’indagine emerge chiaramente che l’adozione di nuove tecnologie per affrontare queste sfide, bilanciando qualità e crescita economica, è un obiettivo prioritario per le principali aziende del settore automobilistico.”

L’industria automotive è consapevole del ruolo centrale che la tecnologia e l’automazione svolgono nella gestione dei rischi e nella ricerca di una crescita profittevole. Il 59% sta cercando di mitigare i rischi interni adottando nuove soluzioni tecnologiche, mentre il 50% sta facendo lo stesso per i rischi esterni. Allo stesso modo, alla domanda su come intendono ottenere risultati aziendali positivi, la risposta più frequente è stata l’incremento dell’automazione.

“Rockwell Automation è in grado di fornire alle aziende di tutto il mondo servizi avanzati in ambito automobilistico, non solo grazie al nostro ampio portfolio di soluzioni dedicate a questo settore, ma anche grazie alla nostra vasta rete di partner”, ha dichiarato Epperson. “A prescindere da dove si trovino le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di produzione intelligente, Rockwell è in grado di aiutarle a crescere e a svilupparsi in modo innovativo.”

Il report completo è consultabile qui.

Metodologia

Questo rapporto si basa sulle risposte di 197 manager e dirigenti di case automobilistiche, fornitori del settore automobilistico e produttori di veicoli elettrici di 13 Paesi. La ricerca fa parte dell’ottavo rapporto annuale State of Smart Manufacturing, che ha analizzato i pareri di 1.353 intervistati provenienti da 13 dei principali Paesi produttori ed è stato condotto in collaborazione con Sapio Research e Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 28.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2108804/SOSM_Auto.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/uno-studio-di-rockwell-automation-rivela-che-l85-dei-produttori-di-autoveicoli-prevede-di-mantenere-o-aumentare-la-forza-lavoro-301858431.html