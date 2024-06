UpSafe – si evolve il progetto sulla sicurezza aziendale di Acciaierie Venete insieme al partner dss+

26 Giugno 2024

GINEVRA, 26 giugno 2024 /PRNewswire/ — Acciaierie Venete e dss+ sono liete di annunciare l’avvio della seconda fase del progetto Upsafe, che rappresenta un passo fondamentale del processo di trasformazione della cultura della sicurezza di Acciaierie Venete, uno dei principali produttori di acciaio in Europa. Questo progetto è la continuazione naturale del percorso iniziato da Acciaierie Venete a marzo con la fase di analisi dei processi gestionali ed operativi, rafforzando il loro impegno costante verso l’eccellenza nella gestione della sicurezza.

Anche per questa fase, della durata di circa 24 mesi, dss+, un partner di consulenza operativa selezionato con attenzione per la sua comprovata esperienza internazionale, continuerà a lavorare a stretto contatto con Acciaierie Venete per garantire un’efficace implementazione e sostenere i progressi raggiunti. La collaborazione con dss+ permetterà di affrontare la gestione della sicurezza con un rigore sempre maggiore, a garanzia degli standard più elevati per il futuro dell’azienda.

Acciaierie Venete ha chiaro l’obiettivo di gettare le basi per un’azienda solida e sostenibile, orientata alla sicurezza, dove ogni individuo si senta responsabile e proattivo nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il progetto si svolgerà principalmente presso il sito di Padova, coinvolgendo anche gli Stabilimenti di Borgo Valsugana, Buja, Dolcè, Mura, Odolo e Sarezzo, nonché le società controllate, in attività chiave volte a diffondere le buone pratiche e accelerare il cambiamento del Gruppo.

Il progetto è fortemente supportato dall’Amministratore Delegato e dalla Dirigenza di Acciaierie Venete, e sarà coordinato dalla funzione HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente) in stretto contatto con i Direttori di Sito, per garantire un’implementazione efficace e condivisa ad ogni livello.

Sia Acciaierie Venete sia dss+ sono fiduciosi che questo progetto rappresenterà un passo significativo verso il miglioramento continuo della cultura della sicurezza di Acciaierie Venete, rendendolo un luogo di lavoro ancora più sicuro per tutti gli operatori e colleghi.

dss+dss è una società leader nei servizi di consulenza per la gestione delle Operations il cui scopo è salvare vite umane e creare un futuro sostenibile. dss consente alle aziende di sviluppare capacità organizzative e umane, gestire i rischi, ottimizzare le operazioni, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e operare in modo più responsabile. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo https://www.consultdss.com/about/about-us/

Acciaierie Venete S.p.A.https://www.acciaierievenete.com/en

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1754701/4779303/dss_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/upsafe–si-evolve-il-progetto-sulla-sicurezza-aziendale-di-acciaierie-venete-insieme-al-partner-dss-302182164.html