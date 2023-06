Utero in affitto. Pro Vita Famiglia: Bene no Tribunale a “due papà”. Si acceleri voto in Parlamento

Giugno 23, 2023

(Adnkronos) – Milano, 23 giugno 2023. «Dopo Padova, anche a Milano la magistratura riporta la legalità nelle anagrafi italiane, usate dai sindaci di sinistra come laboratori politici per la creazione artificiale di “figli” di due padri o due madri. Si tratta dunque dell’ennesima conferma – anche dopo la sentenza della Cassazione di dicembre 2022 e la circolare della Prefettura di marzo – che l’utero in affitto non può essere in alcun modo legittimato in Italia, dove è già illegale e per questo è ancor più urgente farlo diventare reato universale. Ci aspettiamo che questa decisione sia un’ulteriore spinta per il Parlamento ad accelerare i tempi per votare la legge in discussione alla Camera in questi giorni». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

-Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503

m.: 3929042395

stampa@provitaefamiglia.it