Val di Sole: vacanze indimenticabili in Trentino

Settembre 18, 2023

(Adnkronos) – Trento, 18 Settembre 2023. Il Trentino ha molti gioielli e uno dei più luminosi, come del resto dice il suo nome, è la Val di Sole, incantevole valle alpina incastonata tra le Dolomiti di Brenta, il Gruppo dell’Adamello, la Catena delle Maddalene e il gruppo Ortles-Cevedale.

Si tratta di un territorio molto amato dai turisti, sia da coloro che prediligono le vacanze in primavera o in estate, sia da chi preferisce i mesi autunnali o quelli invernali, del resto, in qualsiasi stagione, questo luogo incantato ha sempre qualcosa offrire. Di seguito, troverete qualche consiglio utile per una vacanza indimenticabile in questa splendida valle del Trentino.

Se desiderate che la vostra vacanza parta con il piede giusto dovete innanzitutto scegliere una struttura alberghiera che vi garantisca una permanenza particolarmente piacevole, a questo proposito il nostro consiglio è quello di prenotare il vostro soggiorno presso questo hotel con SPA in Trentino, per l’esattezza in località Daolasa, qui avrete a disposizione tutto quanto è necessario per passare momenti di vero benessere e grande relax: una piscina interna con impianto per il nuoto controcorrente, due idromassaggi e un getto d’acqua che sgorga da una parete di roccia, una piscina infinity esterna con acqua salina riscaldata, idromassaggio e cascata verticale. Ma non è tutto, potrete scegliere fra vari tipi di sauna: potreste optare per una sauna finlandese tradizionale oppure per una biosauna alle erbe alpine o, ancora, per un bagno turco, troverete anche una grotta di ghiaccio dove recarvi tra una sessione di sauna e l’altra. Non mancano ovviamente le zone relax. L’offerta gastronomica è di alto livello e si basa su un sapiente connubio tra tradizioni mediterranee e tradizioni locali. Se soffrite di allergie o intolleranze alimentari nessun problema, basta informare lo staff e avrete a disposizione un menu apposito.

Ci vorrebbe un libro per rispondere a questa domanda, se siete fra coloro che amano la bicicletta non rimarrete delusi perché potrete approfittare della ciclabile della Val di Sole, 35 km quasi interamente lungo il percorso del fiume Noce. Se a una comune bicicletta preferite una più tecnica mountain bike, niente paura, qui troverete sentieri di tutti tipi, facili e no.

Se la vostra passione sono le escursioni ecco qualche idea. Il primo classico suggerimento è quello di fare una gita al Lago dei Caprioli, è un’escursione molto facile, ma davvero suggestiva perché si tratta di circa 7 km immersi nella natura. La partenza è nel paese di Pellizzano.

Se vi piacciono i laghi, potreste anche mettere in programma un’escursione fino al lago Covel, la partenza è nei pressi Peio, il percorso è lungo circa 4,5 km e il dislivello non è particolarmente impegnativo: 160 m, indicativamente occorrono due ore. Lungo il cammino potrete ammirare anche la Cascata Rio Vioz.

Un altro suggerimento interessante per gli escursionisti è il sentiero che conduce alle cascate Saènt in Val di Rabbi, una laterale della Val di Sole.

In Val di Rabbi è possibile vivere anche un’esperienza adrenalinica, si può infatti percorrere un pontetibetano di circa 100 sopra le cascate del Rio Ragaiolo, se soffrite di vertigine è consigliabile un’altra opzione.

Se, invece, deciderete di soggiornare in Val di Sole nei mesi invernali, potrete sbizzarrivi nel comprensorio sciistico Skirama Dolomiti: 100 km di piste si trovano al Passo Tonale, mentre altri 150 sono a disposizione nell’area Folgarida-Marilleva. Infine, la Skiarea Pejo3000 è perfetta se viaggiano con noi dei piccoli sciatori.

