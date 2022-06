Valigeria Roncato lancia Ypsilon, nuova linea dall’anima green

Giugno 10, 2022

(Adnkronos) – Milano, 13/06/2022 – RV Roncato, marchio italiano leader nella settore valigeria, lancia la nuova collezione Ypsilon Eco, linea di trolley dal cuore green. La presentazione è avvenuta in un evento esclusivo, dedicato al fashion nel senso più ampio del termine, all’interno del Fuorisalone 2022. Venerdì 10 giugno, nel Flagship Store di Milano, in via Durini 4, ha avuto luogo una performance olfattiva, un viaggio sensoriale fra profumi e colori capaci di rinverdire reminescenze del passato. A fare da Cicerone Claudia Scattolini, prima Fragrance Designer italiana creatrice di essenze fatte su misura, insieme a tre influencer particolarmente attivi in ambito green, Tessa Gelisio, Barbara Donadio e Filippo Passerini.

Il filo conduttore dell’evento è stata la celebrazione della bellezza della natura, anche tramite le sue fragranze e il rispetto per la madre terra. Valori e principi che da anni sono alla base della mission di RV Roncato.

La collezione Ypsilon infatti si inserisce nell’impegno ormai di lunga data di Roncato nei riguardi della sostenibilità e della protezione dell’ambiente. Tutti gli articoli di questa collezione, che vanta il titolo di Made in Italy sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione, sono prodotti in polipropilene completamente ecofriendly e riciclabile; inoltre è un materiale che richiede un minimo impiego di energia per essere realizzato.

Il risparmio energetico è un’altra delle priorità dell’azienda, che si è impegnata, entro l’anno, a utilizzare il 50 per cento dell’energia elettrica necessaria per la produzione sfruttando fonti rinnovabili.

L’attenzione per la sostenibilità nella produzione delle valigie è sempre legata alla qualità e al design che caratterizzano il marchio Roncato. Il trolley è espandibile, per offrire il massimo spazio sfruttabile all’interno. È anche una delle valigie più leggere, senza per questo rinunciare alla solidità e alla resistenza; è dotata di angolari di protezione per sopportare urti e scossoni che sempre sono da mettere in conto quando si carica un trolley nella stiva di un aereo, per esempio.

È un prodotto fatto per durare nel tempo, con una garanzia di 10 anni; un valore per il cliente, che si traduce anche in un valore per l’ambiente. Un articolo con un ciclo di vita lungo significa minor produzione di rifiuti; anche per questo Roncato mette a disposizione un servizio di riparazione valigie, così da evitare di eliminare articoli ancora utilizzabili. Perché il puro profitto economico oggi non può essere l’unico valore in cui crede una grande azienda.

La collezione comprende diversi modelli e diversi colori, con una ricercata attenzione ai dettagli per rispondere alle esigenze di praticità, comodità e stile. In quest’ottica, Roncato ha dotato ogni valigia di una presa USB per poter agevolmente ricaricare i propri device durante i viaggi.

Perché viaggiare alla scoperta del mondo è un accrescimento personale e una esperienza di vita, da fare con attenzione e riguardo per la Terra che ci ospita.

Valigeria Roncato condivide pienamente gli obiettivi di Agenda 2030, documento delle Nazioni Unite firmato da 193 Paesi per uno sviluppo ecologico ed equo. Roncato ha deciso di fare la sua parte, con una serie di progetti legati proprio alla sostenibilità ambientale.

Il passo più importante è stata la scelta del materiale: il polipropilene non solo è un materiale inerte e biodegradabile, ma è anche considerato “intelligente”, perché consente di riutilizzare gli scarti di produzione. Il successivo processo produttivo quindi richiede minor quantità di nuovo materiale; un modo per avere un impatto minore sull’ambiente ottenendo anche un conseguente risparmio economico.

Il polipropilene non è una novità di questa collezione: il marchio italiano lo utilizza da diversi anni, ponendosi fra i primi ad aver mostrato questa sensibilità ambientale.

Tra le iniziative concrete per una produzione più sostenibile rientra la promozione “Rottamiamo la tua valigia”, grazie alla quale si può ottenere uno sconto del 20 per cento su un nuovo acquisto portando in negozio la propria vecchia valigia rigida Roncato; un modo per smaltire e riciclare i materiali correttamente.

Inoltre l’azienda si avvale della collaborazione di associazioni ambientaliste per la creazione di progetti mirati. Come Beach Cleaning, messo in campo con Wordrise, per la tutela e valorizzazione degli ambienti marini; lo scopo è sensibilizzare sulla necessità della riduzione dei rifiuti organizzando giornate di pulizia delle spiagge. Uno degli appuntamenti è avvenuto lo scorso settembre a Sottomarina di Chioggia; in un paio d’ore sono stati raccolti 900 elementi di rifiuto, che quindi non sono finiti nelle acque del mare.

