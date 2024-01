Vallefiorita alla Fiera Marca di Bologna il 16-17 gennaio 2024

Gennaio 12, 2024

(Adnkronos) – L’azienda pugliese lancia il pay-off “Ci nutriamo di bellezza” sottolineando il suo impegno nella creazione di prodotti da forno che rispettano la natura e nella promozione di uno stile di vita sano

Bologna, 12 Gennaio 2024- Vallefiorita, azienda food nata a Ostuni 25 anni fa, parteciperà alla Fiera Marca di Bologna, in programma il 16 e il 17 gennaio 2024.

Marca, by BolognaFiere, è l’unica manifestazione italiana dedicata alla Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), una vetrina per l’eccellenza del made in Italy a tavola e al tempo stesso occasione di incontro di buyer e category manager provenienti dalle più importanti catene internazionali.

Vallefiorita presenterà le sue nuovissime basi per pizza e focaccia, che hanno consentito all’azienda pugliese di conquistare i mercati di Germania, Norvegia, Svezia e Danimarca. Ci sarà spazio anche per alcune novità come la Schiacciata alla toscana, la pizza al padellino e le paste da latte che rappresentano la prima proposta dell’azienda in ambito dolciario.

Vallefiorita intende ampliare la linea delle basi con proposte versatili, tutte molto sfiziose e soprattutto facili da preparare in casa per un aperitivo o per una cena da condividere con amici ed in famiglia. Tutti questi prodotti da forno hanno una peculiarità: quella di essere adatta ai consumatori che amano dar sfogo alla propria creatività con farciture gourmet, vegetariane o con ogni tipo di ingrediente.

Grande attesa anche per la linea di prodotto più innovativa: In Salute.

La linea In Salute è composta da prodotti da forno con contenuto di proteine e fibre superiori a quelli convenzionali, con ingredienti 100% naturali come farine di legumi e di mandorle. In Salute è stata pensata sia per chi ama mangiare in maniera equilibrata, senza rinunciare ai sapori e al gusto del vero pane, sia per chi pratica sport e attività fisica anche a livello amatoriale. Della linea In Salute fa parte il pane a fette con farina di orzo che contiene beta-glucani, una categoria particolare di fibre che contribuiscono a ridurre il colesterolo.

“Vallefiorita vuole aprire il nuovo anno lanciando il pay-off ‘Ci nutriamo di bellezza’, rafforzando l’impegno aziendale quotidiano nei confronti dei consumatori per la produzione di prodotti di alta qualità partendo dal rispetto della natura per uno stile di vita sano, senza rinunciare ai sapori”, spiega Andrea Minisci, Responsabile R&S di Vallefiorita.

In occasione della Fiera Marca, l’azienda presenterà anche una nuova veste grafica dedicata in particolare alla linea delle basi pizza, tutte stese a mano con acqua di mare microfiltrata, facili da farcire, gustose e leggere, nelle varie declinazioni: classica, integrale, grani antichi, biologica e proteica.

Il nuovo packaging è ispirato alla bellezza con un rinnovato uso di font e colori vivaci in linea con la brand identity. Nei primi mesi del 2024, inoltre, l’azienda pugliese, inaugurerà un impianto esclusivamente dedicato alle basi pizza per aumentare la produzione, rispondendo in tal modo alle crescenti richieste dei consumatori.

Contatti:http://www.vallefiorita.it