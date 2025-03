Vania Palmieri, Credito su Misura: il Bestseller su come negoziare efficacemente con gli istituti di credito per ottenere finanziamenti aziendali

4 Marzo 2025

– Milano, 04.03.2025 – Sono tanti gli imprenditori che, pur avendo idee brillanti e aziende solide, faticano a ottenere credito dalle banche, scontrandosi quotidianamente con richieste di finanziamento respinte, linee di credito revocate e condizioni sempre più stringenti. Fortunatamente però una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano migliorare la percezione della propria azienda agli occhi degli istituti di credito ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Vania Palmieri “CREDITO SU MISURA. La Guida Strategica Per Ottenere Con Semplicità Il Credito Bancario Che Realizzerà I Tuoi Progetti Aziendali” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per accedere al credito bancario attraverso una visione chiara del funzionamento dell’intero sistema.

“Il mio libro si propone come una guida per le imprese che desiderano navigare nel complesso mondo della finanza aziendale e del rapporto con le banche” afferma Vania Palmieri, autrice del libro. “Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, il testo accompagna l’imprenditore in un percorso di consapevolezza della salute finanziaria della propria azienda, fornendo gli strumenti per interpretare le dinamiche bancarie e instaurare un dialogo costruttivo con gli istituti di credito”.

Secondo l’autrice, gli imprenditori italiani sono poco consapevoli, soprattutto in campo bancario, delle dinamiche finanziarie che influenzano la propria attività. Motivo per il quale si trovano in grande difficoltà quando cercano di instaurare un dialogo con gli istituti di credito, finalizzato a ottenere prestiti e finanziamenti necessari per il proprio business.

“Vania Palmieri è una professionista che ha pensato di aiutare, con il proprio libro, tanti imprenditori a rendere più efficace la relazione tra Micro, PMI e banche in relazione al credito bancario” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Le informazioni condivise dall’autrice dimostrano che ottimizzare la propria posizione creditizia e negoziare in sicurezza per ottenere i finanziamenti necessari è realmente possibile: tutto sta nel sapere come fare”.

“La professionalità in campo editoriale di Giacomo Bruno e del suo team è di assoluto valore” conclude l’autrice. “La cura meticolosa nella pubblicazione, l’attenzione strategica al marketing e, soprattutto, il costante supporto morale fanno della Bruno Editore un vero punto di riferimento per ogni autore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/42SGVHb

La dott.ssa Vania Palmieri è Consulente Finanziario Professionista CoFiP (Associazione iscritta nell’elenco delle associazioni professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della L. n. 4/2013), laureata in Scienze Economiche e Gestionali presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), Revisore Legale registrata al n. 106378 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nonché ragioniera commercialista iscritta al n. 195 della sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Tivoli. Con un’esperienza consolidata in finanza d’impresa offre agli imprenditori le competenze necessarie per accrescere la consapevolezza finanziaria aiutandoli a rapportarsi efficacemente con gli operatori del settore finanziario e ad accedere più facilmente al credito. Il suo obiettivo è rendere ogni cliente autonomo e preparato nelle proprie scelte finanziarie. Sito web: http://www.vaniapalmieri.it

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it