Vanna Fadini e la Fondazione Creativi Italiani Pionieri del Genius Loci 5.0 – Perché Tutta l’Italia è Cultura

5 Luglio 2024

(Adnkronos) – Roma, 5 Luglio 2024. La Fondazione Creativi Italiani, sotto la guida innovativa della Presidente Vanna Fadini, si propone la valorizzazione dei borghi, con il lancio del progetto Genius Loci 5.0.

Questo programma già in corso non solo promuove la transizione ecologica dei territori, ma mira soprattutto a riscoprire e valorizzare l’identità culturale dei borghi unica del nostro Paese.

Il programma Genius Loci 5.0 si propone di aiutare i borghi italiani a riscoprire la propria identità e a contrastare la progressiva desertificazione anagrafica.

Questo obiettivo può essere raggiunto riscoprendo lo spirito del luogo e introducendo infrastrutturazioni culturali che usino anche tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose (IoT), tutte integrate con pratiche di sostenibilità ed economia circolare.

L’iniziativa mira così a creare opportunità di occupazione per i giovani che non devono andare via per lavorare, coniugando identità culturale, transizione ecologica e digitale in un processo di effettiva rigenerazione culturale.

“La cultura è il cuore pulsante dell’Italia, e il nostro impegno è far sì che si rafforzi il tessuto culturale delle nostre comunità.” afferma Vanna Fadini. “Con Genius Loci 5.0, puntiamo a una valorizzazione sostenibile delle nostre tradizioni culturali, rendendo i borghi italiani nuovamente attrattivi.”

Grazie alla collaborazione con partner strategici come ENEA per la sostenibilità e altre istituzioni di eccellenza, la Fondazione Creativi Italiani offre il supporto necessario per affrontare le sfide della transizione ecologica.

Attualmente, sono circa 20 i borghi che la Fondazione sta assistendo in questo processo. Il progetto rappresenta un contributo importante per posizionare l’Italia come attore nel campo della rigenerazione culturale e territoriale.

“Le tecnologie avanzate non solo migliorano l’efficienza produttiva, ma aprono nuove possibilità per una crescita sostenibile,” aggiunge Vanna Fadini. “La nostra missione è integrare queste tecnologie con il patrimonio culturale italiano, creando un modello di sviluppo economico che sia innovativo e rispettoso dell’ambiente.”

Obiettivi Principali

● Valorizzazione Culturale: Promuovere il patrimonio culturale italiano attraverso una fruizione innovativa.

● Integrazione Tecnologica: Adottare tecnologie all’avanguardia per migliorare i processi di attrattività e fruizione turistica.

● Sostenibilità Ambientale: Implementare pratiche ecologiche che riducano l’impatto ambientale.

1. Guida e formalizzazione nella riscoperta dello spirito del luogo.

2. Supporto scientifico: Individuazione delle opportunità offerte dal PNRR per l’attrattività dei borghi.

3. Partnership e Collaborazioni: Sviluppare sinergie con enti di ricerca e aziende leader nel settore tecnologico.

4. Progetti Pilota: Implementare progetti pilota che dimostrino l’efficacia delle soluzioni proposte.

Il progetto Genius Loci 5.0 mira a creare un ecosistema in cui l’industria e la cultura si supportano reciprocamente, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che possa essere replicato in altre regioni d’Italia e all’estero.

Per maggiori dettagli su Genius Loci 5.0 e sulle iniziative della Fondazione Creativi Italiani, basta visitare il sito ufficiale www.creativitaliani.it o contattare:

Email: segreteria@creativitaliani.it

Telefono: 06 68 58 92 65

Mobile: 371 44 84 807