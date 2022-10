Vantaggi dei camion vela pubblicitari: come sfruttarli al meglio per promuovere brand e prodotti

Ottobre 17, 2022

(Adnkronos) – Roma, 17 ottobre 2022.Quando si lavora a una campagna pubblicitaria ci sono degli aspetti da valutare con cura, come la definizione dei mezzi e dei canali di promozione adatti alla propria marca e, nello specifico, è fondamentale individuare quelli più adeguati per presentarsi al proprio target di riferimento. Pensando in particolare alla pubblicità out-of-home (anche indicata con l’acronimo OOH), i camion a vela possono rivelarsi di grande utilità se si vuole raggiungere un pubblico ampio, senza limitarsi a esporre la propria comunicazione in un solo statico punto, come succede per esempio con le affissioni.

Camion vela pubblicitari: perché sono utili alle imprese

Indicati, in particolare ma non solo, per aziende che vogliono aumentare la brand awareness, i camion vela possono rappresentare un’opzione molto utile dato che difficilmente passeranno inosservati: questi veicoli possiedono uno spazio espositivo bifacciale dove vengono inseriti degli annunci pubblicitari, visibili sia a pedoni che ad automobilisti.

Rientrando nella categoria di pubblicità in movimento, i veicoli a vela possono richiamare l’attenzione dei passanti verso una marca, un prodotto, un servizio, un evento, mentre si spostano all’interno di centri urbani, piazze ma anche parcheggi e fiere. La componente dinamica di questo mezzo pubblicitario è uno dei suoi punti di forza dato che riesce a veicolare un determinato messaggio pubblicitario in differenti luoghi e in momenti diversi.

Come fatto notare, questo tipo di veicolo consente di accrescere la visibilità di una marca e relativi prodotti o servizi; tuttavia, è necessario tener conto di una serie di elementi per poter massimizzare l’esposizione dell’affissione pubblicitaria in questione.

Innanzitutto bisogna pensare al messaggio da veicolare. Considerando che esso verrà presentato su un veicolo in movimento, è necessario privilegiare la scelta di frasi brevi, semplici e chiare, in modo tale da consentire ai passanti di leggere tutto e di comprendere velocemente di cosa si tratta e da chi viene proposto.

Anche se il camion possiede due spazi espositivi, è importante che il messaggio proposto in ognuno dei lati del veicolo sia completo di per sé e che i due annunci non siano complementari tra loro per non rischiare di compromettere l’intelligibilità del contenuto: questo perché i passanti non potranno vedere, allo stesso tempo, le due vele pubblicitarie posizionate su lati opposti del camion.

Ugualmente importante è il design scelto, che deve essere fatto in modo tale da attirare l’attenzione delle persone e con scritte in dimensioni e colori tali da essere leggibili anche a una certa distanza. Più creativo l’annuncio sarà nel suo complesso più tenderà a catturare l’attenzione e a favorire il ricordo, ma occorrerà sempre prestare attenzione a una visione comunicativa strategica ed efficace del messaggio pubblicitario.

Ovviamente non basta creare un annuncio “perfetto”: La definizione del percorso di circolazione delcamion è, infatti, un aspetto chiave da tenere in considerazione. Solo dopo aver studiato e analizzato le caratteristiche e le abitudini del target di riferimento vanno identificati i luoghi più adatti a raggiungere potenziali clienti interessati. Infatti, oltre a scegliere delle zone più trafficate, per esempio, se si vuole raggiungere un pubblico più giovane potrebbe essere utile far circolare il camion a vela vicino a dei possibili luoghi di interesse per questa fascia di età. A questo proposito, un’altra alternativa potrebbe essere quella di posizionare il veicolo, in sosta fissa, in specifici posti e in oraristrategici per il determinato pubblico di riferimento, tenendo sempre a mente però che la possibilità di spostarsi resta uno dei principali vantaggi di questo strumento promozionale.

Infine, occorre scegliere quali caratteristiche deve possedere il veicolo, che dipendono soprattutto dai percorsi che sono stati definiti. Se esso dovrà circolare nei grandi centri urbani o nelle piazze di maggior affluenza, per esempio, potrebbe risultare più efficace scegliere un veicolo con degli spazi espositivi più grandi. Se il veicolo dovrà circolare in piccoli paesi, invece, attraversando anche delle strade più strette, potrebbe essere necessario scegliere un veicolo più piccolo, funzionale anche in delle aree come le ZTL, per esempio.

Le soluzioni proposte da Camion Vela 24 per il noleggio di camion vela

Tenendo conto dei differenti aspetti sopraelencati, funzionali all’incremento della visibilità degli annunci, l’agenzia Camion Vela 24 propone dei servizi di noleggio di questo tipo di veicoli, pensati per rispondere alle differenti esigenze dei clienti.

Avendo a disposizione oltre 100 camion pubblicitari di proprietà, Camion Vela 24 copre tutte le tipologie, come i Camion vela 4×3, i Camion vela 6×3, ed i Camion vela 6×9.

In particolare il Camion vela 6×9, conosciuto come BIG SAIL (grande vela) è il fiore all’occhiello dell’Agenzia Camion Vela 24, poiché è il più grande in Italia, e garantisce quindi una visibilità straordinaria, catturando in maniera dirompente l’attenzione dei passanti e dei guidatori.

Camion Vela 24 vanta inoltre una capillarità straordinaria sul territorio, poiché riesce a coprire i punti strategici in tutte le città del nord e del centro Italia: è possibile infatti far noleggio di camion vela in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Emilia Romana,Toscana e in tutto il territorio Nazionale.

Camion Vela 24 propone dei camion di differenti dimensioni che possono essere sfruttati in posizione fissa, in movimento con soste a tappe (a distanze di ore prefissate dal cliente in base alle esigenze) oppure esclusivamente in movimento.

I servizi pubblicitari offerti da quest’agenzia non si limitano però alla stampa del materiale grafico per il camion vela ed alla distribuzione, giacché il team di Camion Vela 24 si occupa anche dell’analisi e della pianificazione della strategia comunicativa più adatta a ogni cliente: oltre alla consulenza dal punto di vista comunicativo e grafico, l’agenzia aiuta i clienti a identificare i luoghi di maggior passaggio per la circolazione dei veicoli e a definire una strategia di sosta efficace in base al target di riferimento.

Infine, Camion Vela 24 elabora dei report fotografici giornalieri per permettere ai clienti di monitorare l’efficacia delle campagne lanciate e di verificare i ritorni generati, promettendo un ottimo rapporto qualità prezzo.

Con i camion vela è possibile quindi raggiungere innumerevoli potenziali clienti, grazie alle dimensioni delle vele pubblicitarie disponibili ed al design accattivante del messaggio veicolato, scatenando magari anche meccanismi di pubblicità virale.

