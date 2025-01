VAPORESSO rafforza l’impegno globale per combattere la contraffazione

2 Gennaio 2025

– SHENZHEN, Cina, 2 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Recentemente le segnalazioni di prodotti contraffatti e di cartucce compatibili di qualità inferiore immessi sul mercato hanno interrotto le vendite e avuto un impatto negativo sull’esperienza degli utenti in diverse regioni. In seguito al feedback del mercato VAPORESSO ha rapidamente avviato una serie di misure anticontraffazione mirate per affrontare direttamente questo problema crescente, ottenendo risultati significativi – lo smantellamento delle attività di produzione illegali, l’interruzione della distribuzione di cartucce contraffatte e la chiusura delle piattaforme online che violano le norme di legge.

Ad oggi VAPORESSO ha condotto con successo oltre 10 operazioni anticontraffazione in tutto il mondo. Tra gli esempi degni di nota si annoverano il recente arresto delle attività di un impianto illegale nella provincia di Henan, in Cina, e la risoluzione di casi di violazione di marchi e di nomi di dominio contraffatti che riguardavano una serie di cartucce di marca.

Guardando al futuro, VAPORESSO continuerà a rafforzare le sue misure anticontraffazione, intensificando il monitoraggio e l’applicazione delle misure stesse contro i siti web contraffatti e i distributori illegali. Intensificherà le attività di tutela dei consumatori, assicurandosi che sul mercato siano disponibili solo prodotti genuini e di alta qualità. VAPORESSO invita i partner e i clienti a unirsi a questo impegno segnalando qualsiasi prodotto sospetto contraffatto tramite il suo canale di contatto ufficiale: anticf@smooretech.com.

Informazioni su VAPORESSO

Fondata sulla convinzione che ogni azione debba tendere all’eccellenza, VAPORESSO è diventata una delle principali imprese mondiali nel settore dello svapo. Il nostro impegno nel superare l’ordinario ha alimentato la nostra ascesa come marchio di svapo di alto livello a livello globale. Siamo guidati da una visione in cui tecnologia e valori convergono per creare una vita più pulita, migliore e più piacevole per tutti.

