vcita e Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, in collaborazione con Mastercard, annunciano una partnership per promuovere l’adozione digitale tra le PMI

Luglio 25, 2023

Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, la più grande associazione territoriale di Confcommercio, ha diffuso presso le proprie aziende la piattaforma di business management di vcita

TEL AVIV, Israel, 25 luglio 2023 /PRNewswire/ — vcita, la soluzione integrata per il business management, ha siglato un accordo con Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, la maggiore associazione territoriale di Confcommercio, la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, allo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che ne fanno parte a trasformare il loro modo di operare nell’epoca digitale. Nella prima fase di questa iniziativa congiunta a lungo termine, oltre 17.000 imprenditori associati a Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza saranno invitati a partecipare alla campagna “Level Up”, un programma di 21 giorni, realizzato in collaborazione con Mastercard, che li sfiderà a digitalizzare le proprie attività con l’aiuto della piattaforma e dell’app di business management di vcita. Successivamente a questa prima fase, l’obiettivo sarà quello di estendere gradualmente la campagna a oltre mezzo milione di PMI che fanno parte di Confcommercio.

La strada per questa alleanza strategica tra vcita e Confcommercio è stata spianata da Mastercard, un’azienda tecnologica globale nel settore dei pagamenti, che condivide l’impegno volto a supportare le PMI, promuovendone la resilienza finanziaria ed accelerandone la trasformazione digitale a livello globale.

Con l’avvento della pandemia da COVID-19, le PMI si sono trovate ad affrontare nuove importanti sfide nel condurre le proprie attività commerciali e hanno dovuto digitalizzarsi rapidamente per poter mantenere una sostenibilità economica. Confcommercio, il cui obiettivo è proprio quello di rappresentare, assistere, e sostenere i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori in Italia, sta intensificando le iniziative per fornire ai suoi oltre 700.000 membri – per un totale di quasi 2.700.000 dipendenti – assistenza nell’implementazione degli strumenti digitali per trasformare il loro modo di fare business al giorno d’oggi.

La partnership, a partire dalla campagna “Level Up”, mira a garantire la sostenibilità a lungo termine delle PMI italiane, fornendo loro gli strumenti necessari a ottimizzare le loro attività commerciali online. Grazie alla soluzione vcita, le PMI possono trarre beneficio da una maggiore efficienza operativa legata all’automazione delle attività, a un flusso di cassa e di entrate migliorato attraverso funzionalità di fatturazione e pagamento ottimizzate, oltre che costi amministrativi ridotti: tutto ciò consente di organizzare meglio le giornate lavorative e, in generale, di migliorare l’esperienza dei clienti grazie alla trasformazione digitale.

“Siamo davvero lieti di collaborare con Confcommercio, offrendo la nostra piattaforma di business management per PMI alla sua vasta rete di piccole imprese e aiutandole a raggiungere il loro massimo potenziale”, ha affermato Itzik Levy, fondatore e CEO di vcita. “Siamo molto orgogliosi della proposta di partnership che noi di vcita abbiamo sviluppato, e felici di lavorare in tandem con Confcommercio per supportare al meglio le PMI che ne fanno parte. Offrendo loro una soluzione digitale integrata, le PMI possono gestire le loro finanze, i clienti, il tempo e le operazioni di marketing in modo più semplice ed efficiente, facendo crescere il proprio business”.

“Per Confcommercio Milano, l’alleanza con Mastercard realizzata tramite il progetto vcita Level Up 21 è importante per espandere la nostra proposta di valore verso il mercato poco servito delle PMI”, ha dichiarato Andrea Colzani, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. “Attraverso questa partnership, forniamo alle imprese socie di Confcommercio un’offerta esclusiva che le aiuterà, un passo alla volta, a ottenere le competenze sempre più necessarie all’interno di mercati in costante cambiamento. Ci auguriamo che le piccole imprese da noi rappresentate vivano una trasformazione semplice ma efficace”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con vcita e Confcommercio per dare il nostro contributo allo sviluppo del progetto Level Up”, ha commentato Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard. “Il digitale costituisce infatti una leva strategica per la crescita e lo sviluppo del business delle PMI. In questo contesto, come Mastercard, lavoriamo incessantemente per fornire l’assistenza e il supporto di cui hanno bisogno nei loro settori di riferimento”.

vcita

vcita nasce per aiutare le aziende a prosperare nel mondo digitale di oggi; è una soluzione tecnologica per le PMI che fornisce alle piccole imprese gli strumenti per mantenersi competitive in un’economia basata sul digitale in costante evoluzione. Utilizzando la soluzione leggera e semplice all’uso di vcita, le PMI possono gestire tutte le proprie operazioni online, trasformando attività laboriose come la pianificazione, la raccolta dei pagamenti, e il marketing in semplici operazioni che richiedono un solo clic. La proposta di partnership di vcita consente alle organizzazioni che lavorano con le PMI di offrire ai propri clienti tutti gli strumenti essenziali di vcita, sotto il proprio marchio. Lavorando in tandem con vcita, i partner possono garantire servizi e valore ai propri clienti, aprirsi a nuovi flussi di entrate, migliorare la fidelizzazione dei clienti. Con centinaia di migliaia di PMI in tutto il mondo, e partnership con organizzazioni quali banche, fornitori di servizi finanziari, agenzie di marketing, fornitori di servizi gestiti e telecomunicazioni, vcita fornisce una soluzione digitale innovativa progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei fornitori di servizi alle PMI. Per maggiori informazioni, visita www.vcita.com/partnerso seguici su LinkedIn.

Mastercard, www.mastercard.com

Mastercard è un’azienda tecnologica globale nel settore dei pagamenti. La nostra mission è mettere in connessione e rafforzare un’economia digitale inclusiva a vantaggio di chiunque in ogni area del mondo, grazie a transazioni sicure, semplici, smart e accessibili. Utilizzando reti e dati sicuri, partnership e passioni, le nostre innovazioni e soluzioni aiutano i privati, gli istituti finanziari, i governi e le aziende a realizzare il proprio massimo potenziale. Il nostro “decency quotient”, o DQ, è alla base della nostra cultura e di tutto ciò che facciamo all’interno e all’esterno della nostra azienda. Con i nostri collegamenti che attraversano oltre 210 nazioni e territori, stiamo sviluppando un mondo sostenibile che offrirà possibilità inestimabili a tutti.

