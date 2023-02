Vendita di biciclette online: il sito Sportissimo si conferma punto di riferimento per gli appassionati

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – Modena, 28 febbraio 2023. La problematica ambientale è un tema che sensibilizza un po’ tutto il mondo, soprattutto i giovani che sembrano essere la fetta di popolazione che ha maggiormente a cuore le sorti del pianeta, avvicinandosi sempre più alle tematiche “green”, di sostenibilità e salvaguardia del pianeta.

La rete, oggi, ci offre quotidianamente l’opportunità di confrontarci con numerosi siti web, e-commerce e shop online che consentono di effettuare acquisti comodamente da casa.

Gli appassionati di bici tradizionali ed e-bike, lo sanno bene dal momento che sembra abbiano trovato un punto di riferimento per i propri acquisti nel sito e-commerce di Sportissimo che nel mese di gennaio 2023 ha registrato un +22% di acquisizione nuovi utenti rispetto al periodo precedente e un +12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il sito web ampiamente dedicato a tutti gli amanti dei mezzi a due ruote con e senza pedalata assistita, permette di trovare sempre tante offerte, accessori e una vasta selezione di capi di abbigliamento sportivi per uomo, donna e bambino.

Sportissimo: punto di riferimento per appassionati di ciclismo

Acquistare all’interno dello shop online di un’azienda specializzata come Sportissimo, vuol dire avere a che fare con un’impresa che si occupa da tanti anni della vendita bici online a misura di ciclista. Il sito web è strutturato come una sorta di catalogo virtuale da sfogliare comodamente da casa (o in qualsiasi luogo ci si trovi) per confrontare i vari modelli di bici sia nuove che usate, tra cui: bici da strada, mountain bike, Triathlon, bici da trekking, E-Bike, Fatbikes, Gravel, bici per bambini. È possibile trovare, anche, un’ampia sezione dedicata ad abbigliamento e accessori per tutte le età.

Comprare presso uno dei negozi fisici dell’azienda Sportissimo o direttamente online vuol dire scegliere biciclette di alto livello. L’azienda si avvale di uno staff altamente qualificato che conosce e testa personalmente ogni nuovo modello, garantendo che l’investimento fatto per l’acquisto di una nuova bici sia sempre giustificato dalla qualità e dalle caratteristiche tecniche innovative.

Da Sportissimo tutti gli appassionati di bici potranno sempre trovare una grande quantità di prodotti disponibili in negozio in pronta consegna. Se il modello che fa per te non dovesse essere tra quelli disponibili, niente paura! L’azienda provvederà alla ricerca di una bici adatta alle tue necessità.

Prima di essere uno staff di un negozio di bici, Sportissimo è soprattutto un gruppo affiatato di sportivi e appassionati di ciclismo, che conosce bene il settore perché lo vive in prima persona da anni. L’azienda è composta da uno staff pronto a dare sempre ottimi consigli sugli ultimi modelli top della gamma, cercando di non deludere mai le aspettative dei propri clienti.

Il team Sportissimo, infatti, vanta oltre 450 tesserati che possono beneficiare di un servizio assistenza prima, durante e post manifestazioni a cui partecipano come competizioni agonistiche e gare di mountain bike o su strada, ma anche raduni, percorsi turistici dedicati alle bici ed eventi a tema legati al ciclismo.

Vantaggi dello shop online Sportissimo

I vantaggi nell’acquistare biciclette da un negozio online come Sportissimo possono essere molteplici e per questo motivo sempre più appassionati di biciclette e amanti del ciclismo decidono di affidarsi ai servizi offerti dall’azienda.

In particolare, tra i vantaggi più significativi nell’affidarsi allo shop dell’azienda c’è sicuramente quello della comodità di potere effettuare gli acquisti semplicemente seduti da casa. In pochi secondi è possibile effettuare l’ordine online risparmiando tempo e denaro.

In secondo luogo, acquistare dallo shop online può aiutare a ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente ed essere, quindi, ecosostenibili. Non utilizzare un mezzo per recarsi fisicamente in negozio contribuisce in modo significativo al rispetto dell’ambiente e alla politica “green” cui aderisce il mondo del ciclismo.

Un negozio specializzato come Sportissimo offre la garanzia di operazioni veloci e semplici per effettuare gli acquisti. La competenza dello staff di cui si avvale, infatti, consente di avere sempre una selezione di prodotti di qualità suddivisi per categorie, riducendo i tempi di attesa per portare a termine un acquisto.

Ciò che sembra essere particolarmente apprezzato dai consumatori è la possibilità di valutare se un prodotto possa essere o meno adatto alle proprie necessità, grazie alle immagini in catalogo accompagnate ciascuna dalla propria scheda tecnica. Ogni utente al momento dell’acquisto potrà usufruire di sconti e offerte in alcuni periodi dell’anno, con il vantaggio di ricevere comodamente a casa la propria bici scegliendo la modalità di consegna rapida o tradizionale, soluzioni utili per risparmiare sui costi di spedizione e sulle tempistiche.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl