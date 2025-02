Veroni, 100 anni e terza sponsorship a Indian Wells

28 Febbraio 2025

– Dall’Emilia-Romagna ai grandi match internazionali: Veroni celebra un secolo di eccellenza portando il gusto autentico dei suoi salumi al BNP Paribas Open, il prestigioso torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000.

Un anno importante per l’azienda emiliana che quest’anno debutta agli US Open

Correggio (RE), 28 Febbraio 2025 – Dalla Food Valley italiana alla Coachella Valley californiana.Veroni, storico salumificio emiliano e primo brand di affettati a libero servizio* negli Stati Uniti, celebra un secolo di passione, tradizione e innovazione, confermandosi per il terzo anno consecutivo sponsor del BNP Paribas Open a Indian Wells, il prestigioso torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000. Il 2025 segna così un traguardo importante che unisce l’eccellenza gastronomica dei salumi Veroni, oggi apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità e varietà, al grande tennis internazionale.

“Il 2025 sarà un anno di grandi celebrazioni ed eventi. Questo importante traguardo ci fa comprendere quanta strada abbiamo percorso: 100 anni fa Veroni era una piccola bottega aperta da 5 fratelli che ambivano a produrre i migliori salumi in commercio. Nel 2025 la nostra missione non è cambiata: siamo un grande gruppo che realizza prodotti di alta qualità per tutti i mercati del mondo,” afferma Emanuela Bigi, Marketing Manager di Veroni. “La scelta di vivere e sponsorizzare il grande tennis testimonia il nostro impegno nel legarci a eventi che diano risalto all’eccellenza della tradizione italiana a livello internazionale, con l’obiettivo di offrire agli appassionati sportivi e food lover un’esperienza che racchiuda tutto il valore della nostra storia: innovazione, artigianalità e passione”.

Dal cuore dell’Emilia-Romagna alle tavole degli americani.Nata nel 1925 a Correggio, territorio della grande tradizione italiana della salumeria, Veroni è oggi il brand di salumi italiani numero uno negli Stati Uniti, presente nelle più importanti catene di distribuzione a livello nazionale. Dal 2016, l’azienda porta oltreoceano l’autenticità dei suoi salumi, realizzati esclusivamente in Italia. Una volta negli Stati Uniti, i prodotti vengono affettati e confezionati nello stabilimento Veroni in New Jersey, per garantire freschezza, qualità e il massimo della sicurezza alimentare.

La crescita dell’azienda è in costante evoluzione. Veroni continua a innovare, investendo in progetti di ricerca e sviluppo per anticipare i nuovi trend di consumo e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più globale. Qualità, attenzione verso l’ambiente e un’offerta sempre più diversificata guidano la strategia di espansione del brand. Con una crescita del 25% nel mercato statunitense negli ultimi 5 anni e un fatturato consolidato di 190 milioni di euro nel 2024, l’azienda registra risultati positivi anche in Italia e in Europa, con un incremento del 4% nell’ultimo anno.

Un percorso che riflette i valori dello sport ad alte prestazioni come dedizione, professionalità e miglioramento continuo, che ogni anno Veroni torna a sostenere sponsorizzando gli eventi del grande tennis.

Dal 2 al 16 marzo, l’Indian Wells Tennis Garden accoglierà i migliori talenti del circuito e i loro tifosi, regalando un’esperienza che esalta il connubio tra sport ed esperienza culinaria. La sponsorship consolida la presenza di Veroni negli Stati Uniti e segna l’inizio di una stagione tennistica da protagonista, che vedrà l’azienda impegnata anche agli Internazionali BNL d’Italia a Roma (29 aprile – 18 maggio), al Cincinnati Open (5-18 agosto) in qualità di sponsor e, a settembre per la prima volta agli US Open (24 agosto – 7 settembre), dove l’azienda accoglierà gli ospiti in una suite esclusiva.

* (Fonte dati: Circana, segmento US Luncheon Meat)

