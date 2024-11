Veroni presenta il secondo Bilancio di Sostenibilità: la strategia ESG come driver per affrontare le sfide del settore e creare un futuro sostenibile

11 Novembre 2024

L'azienda che nel 2025 celebra i suoi primi 100 anni di storia adotta una nuova governance per rafforzare il posizionamento del brand sul piano internazionale.

Correggio (Reggio Emilia), 11 novembre 2024 – Veroni, lo storico salumificio di Correggio (RE) rinomato in tutto il mondo per i suoi salumi di eccellenza, pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2023. Una tappa fondamentale nel percorso evolutivo dell’azienda, che racconta i progressi rispetto ai progetti di responsabilità ambientale, sociale e di governance aziendale – dinamiche ESG – con l’obiettivo di generare un impatto positivo sul territorio, la comunità e ridurre l’impatto ambientale generato dalla produzione.

Il 2023 è stato l’anno di importanti traguardi per Veroni, che nel 2025 celebra i suoi primi 100 anni di storia. Nell’ottica di rafforzare il posizionamento del brand Veroni nel mondo, lo storico salumificio nel giugno 2023 ha ceduto le proprie quote azionarie alla società americana SugarCreek Packing Co., gruppo americano leader nel settore della lavorazione delle carni, che ha il suo headquarter a Cincinnati (OHIO).

“Alla vigilia di un anniversario importante per la nostra azienda, che nel 2025 celebra i suoi primi 100 anni di storia, siamo orgogliosi di presentare il secondo Bilancio di Sostenibilità, relativo all’esercizio 2023”, commentano Guido e Marco Veroni AD del gruppo Veroni. “Fin dal lontano 1925, anno in cui i nostri bisnonni hanno deciso con grande coraggio e visione imprenditoriale di aprire una piccola produzione di salumi nel cuore dell’Emilia, la mission dell’azienda non è cambiata: lavorare con professionalità e passione per portare sulle tavole di tutto il mondo il meglio della salumeria italiana, coniugando artigianalità e innovazione rimanendo sempre al passo con le sfide del mercato”.

Tra gli obiettivi conseguiti nel 2023 sul piano sociale spicca la certificazione SA8000, che sottolinea la centralità del benessere e della sicurezza dei lavoratori, l’adozione del Modello 231 per rafforzare la governance aziendale e la certificazione ISO 14001 per lo stabilimento di Langhirano, che migliora ulteriormente la gestione ambientale. Inoltre, per ridurre l’impatto energetico sono stati installati sistemi di recupero del calore nel sito di Correggio, misura che va in concomitanza con l’installazione di impianti fotovoltaici tuttora in atto sempre in ottica energy saving.

Anche le politiche di welfare spiccano tra le iniziative dell’azienda emiliana, favorendo l’equilibrio tra vita professionale e privata. Da sempre attento alla formazione dei dipendenti, il brand emiliano nel 2023 ha dato vita alla Digital Academy, totalizzando 3.500 ore di formazione (+64% rispetto al 2022), piattaforma dedicata al potenziamento delle competenze e alla crescita professionale. È stato anche attivato il progetto Bike to Work che incentiva i dipendenti a puntare sulla mobilità sostenibile nel percorso casa-lavoro e che ha registrato grande partecipazione con oltre 23.000 km percorsi e 3 tonnellate di CO₂ risparmiate. L’iniziativa continua anche nel 2024.

Nel 2023, Veroni ha inoltre introdotto una serie di servizi “salva-tempo”, come il lavaggio auto in sede, orari di lavoro flessibili, la possibilità di creare una “banca ore” e la consegna dei pacchi in azienda. Oltre a buoni spesa e rimborsi per le visite mediche sono state attivate le ferie solidali, che consentono di offrire le proprie ferie a colleghi in situazioni di necessità, il tutto a favore di un ambiente di lavoro più inclusivo.

A partire dal 2023, Veroni ha anche attivato un’interessante collaborazione per sensibilizzare i propri collaboratori sul grande valore di piccole azioni e l’impatto che queste ultime possono avere sulla circolarità. Il progetto consiste nella raccolta in azienda di scarpe da lavoro e sportive usate che vengono poi conferite all’azienda ESO, specializzata nella rigenerazione per la produzione di tappetini sintetici. I risultati non si sono fatti attendere. I dipendenti hanno conferito un quantitativo pari a 26 kg di scarpe da lavoro e sportive, il cui recupero ha evitato 131 kg di CO2 in atmosfera, l’equivalente di 431 km percorsi con un’auto diesel.

La definizione della strategia ESG relativa al 2023 è avvenuta attraverso il processo di Analisi di Materialità che ha coinvolto i principali stakeholder interni ed esterni, in tutto 175 interlocutori, grazie ai quali è stata elaborata una nuova Matrice di Materialità, che ha identificato le tematiche ambientali, sociali e di governance più rilevanti per l’azienda. Tra queste, spiccano la qualità e la sicurezza dei prodotti, la riduzione dell’impatto ambientale, il benessere dei dipendenti e l’etica commerciale.

Tra i goal individuati, non poteva mancare lo sviluppo di attività legate al territorio e alla comunità di Correggio. Nel 2023 sono stati donati 14.800 kg disalumi, in un clima di collaborazione costante con organizzazioni no-profit come Caritas e Croce Rossa. Confermata anche la partnership con Insuperabili – fondazione torinese che ha fatto dello sport un efficace veicolo per l’inclusione sociale di ragazze e ragazzi con disabilità – con il sostegno a nuovi progetti che puntano su inclusività, socializzazione e integrazione.

