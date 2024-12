Verso gli Stati Generali della Sostenibilita’ insieme per un futuro sostenibile

2 Dicembre 2024

(Adnkronos) – martedì 3 dicembre dalle 9.30 alle 17.00

Assimpredil Ance | Via San Maurilio, 21 | Milano

Milano, 2 dicembre 2024 – Il grande appuntamento indetto dalla Fondazione E-novation sul tema della sostenibilità e dell’eccellenza italiana: “Verso gli Stati Generali della Sostenibilità” si terrà nella sede di Ance in Via San Maurilio, 21 a Milano, martedì 3 dicembre a partire dalle 9.30; decine di KT sostenibile, innovativa e inclusiva che sta caratterizzando il cambiamento possibile del sistema produttivo del Paese. Energia, made in Italy, nuove città, costruzioni, internazionalizzazione, Europa sono le facce diverse, spesso della stessa medaglia in cui si articolano gli interventi previsti. Professionisti e temi diversi, eppure già appare chiaro che si cerca di alimentare una conclusione corale rispetto all’articolazione plurale di competenze e responsabilità.

“Questo incontro – spiega Massimo Lucidi ideatore del format e Presidente della Fondazione – deve creare la voglia di partecipare attraverso politiche inclusive. Siamo tutti chiamati a organizzare la Speranza e come fondazione intendiamo dare il nostro contributo alla crescita della persona, allo sviluppo umano integrale”. Ad aprire i lavori sarà la Presidente degli Stati Generali della Sostenibilità, la commercialista e filantropa Cristina Gessi: “in vista del grande appuntamento che realizzeremo a Roma in una sede vaticana, il prossimo 10 aprile, nell’anno giubilare, abbiamo fortemente voluto offrire un cammino preparatorio a Imprenditori e Professionisti che possano ritrovarsi a riflettere sui temi di attualità, sul nuovo modello economico che ci piace definire “coesivo”, nella città iconica dell’inclusione sociale che ha pure espresso il modello ambrosiano. Milano oggi nel mondo è una guida per lusso, benessere, ricchezza qualità della vita e deve confermarsi anche “guida” nella solidarietà e inclusione e, non limitarsi allo scintillio del centro e al conformismo e al silenzio delle periferie” conclude Cristina Gessi.

In effetti la trattazione dei temi terrà conto gli ambiti ambientali, economici e sociali.

Attesi gli interventi di Mauro Lajo (Consigliere Generale Confindustria Cisambiente) e Alessandro Dodaro (ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) sull’ambiente ed energia, ma pure Paolo Cento (Direttivo Art. 9) e Silvio Cocco (Presidente Istituto Italiano Calcestruzzo), fondatore e ideatore di Concretezza al Castello di Rivalta. Spazio al bilancio di sostenibilità con Ferruccio Bongiorni (Founder & Managing Director dello Studio Bongiorni) Martina Giordano Buono (Commercialista, Revisore dei Conti & ESG Specialist) che presenteranno il libro Guida pratica per la redazione del bilancio di sostenibilità edito da Giuffrè Francis Lefebvre. Non sarà l’unico libro attenzionato: presente pure Stefano Saladino, Marketing Innovation Advisor e Co-Autore del Libro “Il mio Impact Job”. Numerosi gli imprenditori “originali” che hanno dato l’adesione: Giovanni Sabetti manda dagli USA il Direttore Generale Karl Wolfsgruber (Hera Foundation); Ugo Biacchi collezionista e mercante d’arte, DG di Towards the Sun filiale italiana di HVMC. Assicura la presenza Fabio Di Maggio (Presidente Innovatalia SPA); SimoneZin e Matteo Arnaboldi (Co-founder Morfeus AI) faranno un intervento sulle intelligenze artificiali. Molto atteso pure il Prof. Enzo Siviero (Rettore eCampus), Fabrizio Arcangeli (Segretario Nazionale ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali) e Giovanni Fiordaliso (Direttore Dipartimento Infrastrutture Sostenibili Unipace). In particolare, Fiordaliso, già protagonista di Concretezza annuncia che la nuova sede di Unipace ospiterà anche l’associazione nazionale del Genio Civile, altro protagonista di Concretezza, Stati Generali del Calcestruzzo. Il tavolo dei relatori si impreziosisce degli interventi di: Francesca Ballali (Europrogettista Internazionale Senior), Costantino Ruggiero (Presidente M&M Consulting, Consulenza Strategica), Paolo Patrizio (Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Italo Arabo), Davide Spitale (Exit Manager & Venture Builder e Segretario Generale degli Stati Generali della Sostenibilità), AmineBelmzoukia (President of the International Federation of Artificial Intelligence Association), Marco Pugliese (DG Open Industria), Fabrizio Reggiani (Presidente Casa Italia Libia) Flavio Mazzolatti (Presidente Club Amici del Made in Italy), Prof. Angelo Agresta (Rettore dell’Istituto Paritario Labor di Milano). Tante le adesioni: tra gli accreditati l’imprenditrice milanese Rosanna Acunzo.

“La presenza di così tanti protagonisti dell’evento di settembre al Castello di Rivalta non passa inosservata – aggiunge Alberto Patruno DG di Assoimpredia Confindustria e vicepresidente della Fondazione E-novation – stiamo realmente dando il nostro contributo di professionisti e imprenditori per una economia coesiva, più sostenibile e inclusiva dimostrando prima di tutto di dare continuità e fare squadra tra eventi e aziende di tutte le dimensioni (piccole, medie e grandi) esempi di Eccellenza nel mondo e nelle Istituzioni”.

Per la Fondazione E-novation l’anno si chiude come si era aperto, nel segno della Eccellenza e Sostenibilità. Con uno sprint nelle ultime settimane: alla Camera dei deputati annunciando alla presenza del segretario generale del Copasir on. Ettore Rosato il lancio nel 2025 degli Stati Generali della Sicurezza. Presenti tra gli altri Valeria Valente, Commissione Senato di inchiesta femminicidio e violenza di genere, Gioacchino Alfano, Presidente C.A. di Difesa Servizi SpA, Germano Dottori, Comitato Scientifico di LIMES, Ugo Biacchi, HVMC (Montecarlo), Giovanni Caria, Centurialab Fundacia (Polonia), Francesca Ballali, Europrogettista Internazionale Senior, Paul Moore, Akamanta (USA), Karl Wolfsgruber, Hera Foundation (USA) e Alessandro Cerboni, Openindustria e Assocompliance. Ma anche con un evento emozionale in occasione del Thanksgiving nel Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari per celebrare il successo americano del Premio Eccellenza Italiana, giunto alla XI edizione. Premiato il produttore e personaggio televisivo Pascal Vicedomini “esempio di impegno e di inclusività”.

