Verso un nuovo concetto di omnicanalità

(Adnkronos) – Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech, interviene a SBC Summit Barcelona 2023: «La vera rivoluzione non è nel canale utilizzato ma nel dotare i clienti di spazi in cui condividere esperienze, skill, passioni, capacità di pronosticare e molto altro»

Milano, 21 settembre 2023 – È in corso in questi giorni SBC Summit Barcelona 2023, uno dei più grandi eventi internazionali per il settore del gioco legale che ogni anno riunisce i principali player, esperti e leader dell’industria.

Fabio Schiavolin, AD di Snaitech, ha partecipato alla giornata di mercoledì 20 settembre in qualità di relatore all’interno del panel “Re-inventing omnichannel – the case for entertainment first experiences”. Nel suo contributo, Schiavolin ha posto l’accento sulla necessità di andare oltre l’ormai superato concetto di omnicanalità e ha quindi descritto l’approccio di Snaitech costruito e fondato proprio sull’importanza del consumatore più che sulla scelta del canale di riferimento – retail o online.

«Il concetto di omnicanalità, oltre ad essere di difficile e piena realizzazione a causa delle molteplici barriere regolamentari vigenti in molti mercati europei, è anche probabilmente superato da un concetto di multicanalità che permette al consumatore di vivere in continuità non solo l’esperienza di gioco, ma anche, e sempre di più, quella di intrattenimento. Siamo in un’era 4.0 in cui il confine tra il fisico, il digitale e il virtuale non esiste più o è percepito diversamente. La vera rivoluzione non è quindi nel canale utilizzato ma nel dotare i clienti di spazi in cui condividere esperienze, skill, passioni, capacità di pronosticare e molto altro. Per questo motivo, oltre a rafforzare tutti i canali di engagement digitali, stiamo anche sviluppando un nuovo concetto di punto vendita che diventi una vera e propria moderna “agora dello sport” nella quale vivere appieno la socialità e la condivisione di un’esperienza oltre, ovviamente, ad accedere ai nostri servizi di gioco» – ha dichiarato Fabio Schiavolin.

Schiavolin ha raccontato la trasformazione del mercato a partire dagli anni della pandemia che – con la conseguente chiusura dei negozi per oltre un anno – ha portato ad un’importante evoluzione del settore. In questa situazione, Snaitech ha cercato di individuare le opportunità generate dalla crisi, enfatizzando ancora di più l’interconnessione tra canali e tra esperienze, fisiche e digitali. Di fronte ad un mercato in perenne cambiamento, l’unica costante diventa così la centralità del consumatore, raggiungibile attraverso lo strumento dell’innovazione.

Per Snaitech innovazione non significa ricerca e uso indiscriminato della tecnologia, ma un approccio teso a nuove esplorazioni, nuovi orizzonti enuove sfide, come ad esempio anticipare le tendenze dei consumatori, comunicare in maniera coraggiosa la propria identità e le proprie soluzioni e soprattutto garantire un’offerta ricca, fresca, appassionata e divertita. Partendo da questa vision, Snaitech ha da poco lanciato Tipzone, un nuovo spazio condiviso disponibile esclusivamente per i clienti che utilizzano Snai Mobile App, dove tutti gli appassionati di sport e scommesse possono divertirsi, informarsi, scambiare opinioni e condividere analisi sugli eventi principali.

Dinamicità, innovazione e approccio orientato al cliente hanno consentito a Snaitech una crescita costante per diversi anni consecutivi, il primo semestre del 2023 non fa eccezione: nei risultati appena diffusi da Playtech, multinazionale del gioco e delle scommesse presente in Italia attraverso Snaitech, emerge una crescita dei ricavi al 30 giugno 2023 a 488.4 milioni di Euro (+10% rispetto al primo semestre 2022) e un incremento dell’EBITDA rettificato del 12%, raggiungendo 141,9 milioni di Euro, grazie alla crescita sia del retail che dell’online.

