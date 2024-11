Vestas inaugura la linea di produzione delle pale V236-15.0 MW nello stabilimento di Taranto, creando 1.300 posti di lavoro aggiuntivi

6 Novembre 2024

– TARANTO, Italia, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ — Vestas ha inaugurato oggi la nuova linea di produzione per le pale della turbina eolica V236-15.0MW presso il suo stabilimento di Taranto, in Italia. L’avvio del progetto della pala V236 a Taranto segna una nuova pietra miliare nel percorso di Vestas verso la fornitura di una turbina eolica offshore destinata ad ampliare i confini dell’energia eolica a livello globale.

Annunciata a febbraio 2021, la V236 è stata la prima turbina da 15 MW a essere introdotta sul mercato. Da allora, Vestas si è aggiudicata oltre 5 GW di ordini. Le sue pale da 115,5 metri coprono un’area spazzata di 43.000 m2 e possono generare 80 GWh di energia pulita all’anno, sufficienti ad alimentare circa 20.000 famiglie europee e a sostituire più di 38.000 tonnellate di CO2, il che equivale a rimuovere 25.000 autovetture dalla strada ogni anno.

La scelta di Vestas di Taranto come una delle sedi in cui ampliare la sua capacità produttiva in Europa, si è basata sulle ottime performance dello stabilimento negli ultimi due decenni, sulla disponibilità di manodopera qualificata in Italia meridionale e sul supporto di INVITALIA. La nuova linea di produzione ha già dato un notevole impulso all’occupazione locale in Puglia. Nell’ultimo anno la fabbrica ha aumentato la sua forza lavoro da circa 700 a oltre 1.600 dipendenti. Per sostenere l’incremento della produzione, l’azienda prevede di raggiungere i 2.000 dipendenti nello stabilimento nei prossimi mesi. In totale, il progetto V236 creerà circa 1.300 nuovi posti di lavoro nello stabilimento.

Alla cerimonia del taglio del nastro, tenutasi presso lo stabilimento Vestas di Taranto, hanno partecipato il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Valentino Valentini, il Presidente di Vestas Mediterranean, José Luis Jimeno, l’Ambasciatore danese in Italia, Anders Carsten Damsgaard, Kenneth Kaser, SVP di Vestas Blades Manufacturing, il presidente di ANEV, Simone Togni, e Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia.

Il progetto è stato sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un Contratto di sviluppo, concesso da INVITALIA attraverso il suo Sportello Rinnovabili e Batterie. Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia, ha dichiarato: “La nostra presenza testimonia il forte impegno dell’Agenzia a sostegno di progetti e investimenti innovativi destinati a favorire la transizione ambientale e digitale del Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR. La nuova linea di produzione di Vestas rafforza il ruolo dell’Italia nel settore delle energie rinnovabili, confermando la capacità di attrazione di investimenti nel Mezzogiorno ed assicura anche nuove opportunità di lavoro e di innovazione”.

Il presidente di Vestas Mediterranean, José Luis Jimeno, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di investire ulteriormente nella nostra presenza in Europa e questa espansione dimostra l’impatto positivo che possiamo avere sulla transizione energetica e sulla creazione di posti di lavoro quando vediamo una domanda stabile sul mercato. La V236-15.0MW beneficerà della competenza e dell’esperienza accumulate nel nostro stabilimento di Taranto fin dal 1998. Ci aspettiamo che questa turbina eolica rappresenti un punto di svolta nell’espansione dell’energia eolica offshore e nella transizione verso l’energia verde a livello globale. Avrà inoltre un impatto molto positivo sull’economia locale di Taranto”.

Lo stabilimento Vestas di Taranto ha aggiunto la produzione delle pale V236 a quella delle pale V100, V105, V112, V117 per le piattaforme onshore da 2 MW e 4 MW. Vestas è attualmente l’unico OEM che produce componenti eolici in Italia. L’azienda è inoltre leader indiscusso del mercato eolico italiano, dove dal 1991 ha installato oltre 5,6 GW di capacità eolica.

Informazioni su Vestas

Vestas è il partner globale del settore energetico per le soluzioni di energia sostenibile. Progettiamo, produciamo, installiamo e ripariamo turbine eoliche onshore e offshore in tutto il mondo e, con oltre 185 GW di turbine eoliche in 88 Paesi, abbiamo installato più energia eolica di chiunque altro. Grazie alle nostre capacità di elaborazione dati intelligente leader del settore e a oltre 154 GW di turbine eoliche in servizio, utilizziamo i dati per interpretare, prevedere e sfruttare le risorse eoliche e fornire le migliori soluzioni per l’energia eolica. Insieme ai nostri clienti, gli oltre 29.000 dipendenti di Vestas offrono al mondo soluzioni energetiche sostenibili per alimentare un futuro luminoso.

Per fotografie e video Vestas aggiornati, visitare la nostra pagina dedicata alle immagini multimediali su www.vestas.com/en/media/images

Vi invitiamo a scoprire di più su Vestas visitando il nostro sito web www.vestas.com e seguendoci sui nostri canali social:

Per ulteriori informazioni contattare: Andrés DomínguezEsperto di comunicazione+34649294007andms@vestas.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2549605/Vestas.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2549118/Vestas_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vestas-inaugura-la-linea-di-produzione-delle-pale-v236-15-0-mw-nello-stabilimento-di-taranto-creando-1-300-posti-di-lavoro-aggiuntivi-302297322.html