Vetrate panoramiche scorrevoli per balconi e portici: gli utenti votano Ideal Glass

Settembre 25, 2023

(Adnkronos) – Forlì, 25 Settembre 2023. Immaginate di poter trasformare il vostro balcone o portico in una stanza panoramica, dove la natura diventa la protagonista principale e le stagioni possono essere ammirate in tutto il loro splendore: questo sogno può diventare realtà con una vetrata panoramica scorrevole.

In un mercato saturo di promesse e offerte, come si può fare la scelta migliore investendo in un prodotto che non solo valorizzi la casa ma che arricchisca anche ogni piccola azione quotidiana?

Per molti la risposta a questa domanda è un nome: Ideal Glass.

Ideal Glass ha saputo coniugare l’estetica all’avanguardia con la funzionalità offrendo soluzioni personalizzate che valorizzano ogni spazio.

Ma cosa rende davvero speciale questa impresa? Come può un pezzo di vetro trasformare ogni abitazione in un’oasi di relax e bellezza?

Nelle prossime righe vedremo quali sono le reali caratteristiche di una buona vetrata panoramica e come l’attenzione al dettaglio in ogni fase sia un valore aggiunto imprescindibile per garantire un risultato duraturo e per conferire un tocco di classe a ogni spazio esterno.

Chi non ha mai desiderato una stanza in più in casa? Magari un angolo silenzioso dove leggere, un luogo di evasione dove sorseggiare un caffè la mattina o uno spazio extra dove ospitare amici e famiglia.

La soluzione esiste ed è più semplice e accessibile di quanto si possa pensare.

Con le vetrate panoramiche Ideal Glass la trasformazione di un balcone o portico in un’elegante estensione della casa non richiede lunghi iter burocratici o permessi edilizi da ottenere.

Dimenticate le opere murarie invasive, i lunghi mesi d’attesa e gli operai che stravolgono casa: in poche settimane e senza alcun disagio potreste godere di un nuovo spazio, luminoso e protetto, in cui la vista panoramica diventa la protagonista.

Il vantaggio non è solo estetico: la nuova stanza non sarà solo bellissima ma aumenterà di molto le potenzialità di ogni abitazione.

Il desiderio di espansione e rinnovamento non ha mai avuto un alleato tanto prezioso e conveniente.

Ma quali sono realmente i grandi benefici nell’installare una vetrata scorrevole per portici e balconi targata Ideal Glass?

Ecco i principali punti di forza:

1. tempi brevi di montaggio: per vetrate fino ai 15 mq è garantito il montaggio in 8 ore da parte di esperti installatori che non lasceranno residui o sporcizia in giro per casa;

2. nessuna autorizzazione necessaria: le vetrate panoramiche rientrano nella libera installazione in quanto strutture amovibili e non aumentano la cubatura nell’immobile;

3. pulizia veloce e sicura: i vetri che compongono le vetrate sono trattati con uno speciale e duraturo trattamento anti pioggia che rende le manovre di pulizia più semplici;

4. risparmio in bolletta: come dimostrato da ASSVePA, le vetrate panoramiche per balconi o portici garantiscono un risparmio di circa il 27,6%;

5. ambienti facili da riscaldare: la nuova stanza sarà un ambiente veloce da riscaldare grazie al sistema a tenuta stagna della vetrata;

6. isolamento acustico: lo spessore del vetro unito al sistema di montaggio garantisce un indice di isolamento pari a 5,1;

7. vetro resistente: le vetrate sono prodotte con vetro monoblocco da 1 cm, antisfondamento, molato, temperato, frangivento ed elasticizzato che resiste a urti o graffi;

8. grande sicurezza: ogni vetrata è provvista di marcatura CE e può essere installata ovunque.

Numerose aziende installano vetrate panoramiche scorrevoli ma quante tra di loro possono davvero offrire un servizio clienti impeccabile, una duplice garanzia e un’assistenza pre e post acquisto?

Il punto di forza di Ideal Glass consiste nell’avere un protocollo ben rodato che aiuta ogni cliente a scegliere la migliore vetrata possibile per l’abitazione o l’attività commerciale.

Tramite la scansione 3D ad esempio, è possibile prendere le misure al millimetro risolvendo fuori squadri o ogni imperfezione che rovinerebbero l’estetica della vetrata.

Oltre a questo, Ideal Glass offre la consegna e l’installazione entro 90 giorni e una speciale garanzia di 10 anni sul prodotto.

Sono moltissime le famiglie che possono già godere di tutti i benefici quotidiani che solo una stanza in più può offrire. Ecco cosa dicono le recensioni su Ideal Glass:

“Ideal Glass punto di riferimento in tutta Italia per la messa in opera di verande per giardini alberghi abitazioni attici ed altro. Frutto di grande competenza e passione. Consigliatissimo” – Generoso Santoro

“Azienda ben organizzata con staff gentile preparato e sempre disponibile . Ho un balcone molto grande che non sfruttavo, ma adesso con le vetrate ho finalmente una zona molto illuminata adatta per cene e feste ad effetto. La consiglio” – Elisa Scala

“Grande assistenza dalla prima visita a l’alta professionalità del geometra che è venuto a fare i rilievi. La serietà della signora che risponde al nostro cliente è da elogiare la disponibilità in tutto. Praticamente si è seguiti” – Giovanni Lomartire

“Professionisti al servizio del cliente, prodotti di qualità e massima serietà dall’assistenza alla costruzione progettuale dei loro moduli!” – Sal Genovese

In un settore in cui la concorrenza è molto agguerrita, Ideal Glass emerge come la scelta prediletta per coloro che cercano vetrate panoramiche scorrevoli di qualità accompagnate da un’assistenza impeccabile.

Sito web:https://www.idealglass.it/