vHive presenta una soluzione automatizzata di ispezione e analisi per ottimizzare la produzione di energia dei parchi solari

23 Luglio 2024

vHive consente l’ispezione autonoma di parchi solari su scala industriale, accelerando la risoluzione dei guasti e il miglioramento della produzione di energia.

NEW YORK, 23 luglio 2024 /PRNewswire/ — vHive, leader globale nell’ambito del software Digital Twin per la digitalizzazione delle risorse aziendali, ha annunciato il lancio del suo ultimo prodotto sviluppato per la digitalizzazione autonoma e l’analisi IA dei parchi solari. L’esclusiva soluzione di digitalizzazione solare completa di vHive offre una visione completa delle anomalie energetiche, delle loro cause profonde e del loro impatto sulla perdita di energia. Tali informazioni consentono ai produttori di energia solare e ai team di assistenza O&M di assegnare priorità agli interventi e accelerare le riparazioni, garantendo le massime prestazioni di produzione.

La tecnologia brevettata Auto-Discovery™ e Multi-Drone dell’azienda garantisce un’acquisizione dei dati coerente ed efficiente in un processo completamente autonomo. Ciò consente ispezioni periodiche interne più frequenti, migliorando la produzione di energia grazie all’identificazione e alla risoluzione tempestive dei problemi. Di conseguenza, i clienti riducono significativamente il tempo trascorso sul campo, poiché la tecnologia multidrone riduce drasticamente i tempi di ispezione in loco. Inoltre, l’uso autonomo di più droni che operano in parallelo, migliora la qualità dei dati acquisiti misurando l’intero campo solare in condizioni di luce solare simili. In questo modo si accelerano i tempi di acquisizione delle informazioni, ottenendo in definitiva una produzione di megawatt ottimale.

La piattaforma Digital Twin, basata su analisi avanzate di intelligenza artificiale, offre s ia una panoramica completa dell’intero portafoglio che funzionalità dettagliate di approfondimento nei singoli moduli e sottomoduli. Questi strumenti di ispezione dettagliati aiutano i team di manutenzione a definire la priorità delle riparazioni e a ottimizzare i cicli di manutenzione. Inoltre, la piattaforma è progettata per ospitare vari tipi di asset, comprese le ispezioni sia delle turbine eoliche e campi solari, fornendo una soluzione unificata per gestire tutte le risorse di energia rinnovabile in un unico posto. Questa unica fonte di dati consente operazioni semplificate, gestione efficiente e prestazioni massimizzate per l’intero portafoglio eolico e solare.

“I proprietari di parchi solari spesso subiscono perdite significative a causa delle limitazioni delle ispezioni manuali o annuali dei droni. La nostra soluzione offre il modo più efficiente per eseguire ispezioni frequenti, fornendo informazioni immediate sui problemi rilevati e sul loro impatto sulle prestazioni complessive”, afferma Tomer Daniel, cofondatore e CTO. “vHive risolve la dipendenza da terze parti per l’ispezione delle risorse, semplificando il processo di ispezione, consentendo ai nostri clienti di scoprire nuove opportunità di guadagno, ridurre i costi operativi e migliorare la sicurezza dei dipendenti”.

Informazioni su vHive:

vHive è leader globale nelle soluzioni software Digital Twin, e consente di accelerare la trasformazione digitale delle imprese attraverso un processo decisionale basato sui dati. Il nostro software all’avanguardia consente alle aziende di implementare sciami di droni autonomi per digitalizzare le risorse sul campo, scoprire nuove opportunità di guadagno, ridurre i costi operativi e migliorare la sicurezza dei dipendenti. Creata nel 2016, le soluzioni di grande impatto di vHive abbracciano gli ambiti di telecomunicazioni, energie rinnovabili e vari altri settori. Operativa in cinque continenti e in oltre 40 paesi, la società ha raccolto finanziamenti per 36,5 milioni di dollari.

