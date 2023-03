“Via della Spiga Milano” premiata in Senato tra le Eccellenze italiane

Marzo 13, 2023

(Adnkronos) – Lo stile etico, sostenibile e riconoscibile del brand è il motivo del riconoscimento assegnato alla Maison dell’Alta Moda Sposa che unisce sempre di più il mondo dell’arte, della cultura e della moda

Bari, 13 marzo 2023. Un prestigioso riconoscimento per “lo stile etico, sostenibile e riconoscibile del brand che continua ad affermarsi nel fashion”. Lo ha ottenuto l’imprenditore Francesco De Gennaro, CEO di “Via della Spiga Milano”, premiato tra le eccellenze italiane nel mondo, lo scorso 2 marzo a Roma, nella sala stampa del Senato “Caduti di Nassirya” in Piazza Madama. L’evento, su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, è stato promosso e ideato da Puglia Top Quality e Sapori Mediterranei, l’associazione che si occupa da anni di promozione della produzione italiana di alta qualità.

“E’ un premio che ci rende orgogliosi – commenta Francesco De Gennaro – perché riconosce quanto abbiamo fatto e stiamo facendo soprattutto per la sostenibilità ambientale, la creatività e il connubio tra alta moda, cultura ed arte. Le nuove generazioni sono più attente a un lifestyle sostenibile, pensano al clima, ai risvolti della tecnologia, alla valenza sociale della moda. Si aprono a un’unione senza le contraddizioni del passato. E noi vogliamo accompagnare e guidare queste idee e questi progetti”.

Per i suoi abiti wedding e di alta moda la maison “Via della Spiga Milano” utilizza un filato di pregio, che riprende varie trame, eccellente al tatto e alla vista ed ecosostenibile. Tutto rigorosamente Made in Italy.

Per quanto riguarda l’integrazione tra alta moda, arte e cultura, il brand ha avviato una collaborazione con l’artista internazionale Omar Galliani, docente presso l’Accademia di Brera e le cui opere sono esposte anche agli Uffizi di Firenze. “Un’intesa nata da un incontro causale – spiega Francesco De Gennaro – dall’amore per l’arte e dal desiderio di entrambi di declinare il disegno tradizionale sul corpo umano. Con questi obiettivi sono stati creati abiti ispirati alle sue opere d’arte e un progetto nel quale diversi capi d’abbigliamento fanno da tela bianca alla genialità artistica del Maestro”. La maison parteciperà anche alla mostra “Diacronica – Il tempo sospeso” che, da luglio a settembre al Palazzo Reale di Milano, accoglierà opere tra le più significative della poetica dell’artista.

Amore per la propria terra, moda, cultura e musica si uniscono anche in una location unica che Francesco De Gennaro ha voluto recuperare e rendere un “contenitore” di eventi e sinergie artistiche, la Regia Domus nel Borgo Sette Torri di San Martino, a Giovinazzo (in provincia di Bari), storica dimora, che rappresenta la perla dello splendido insediamento rurale di origine medioevale costantinopolitana.

Il brand nasce negli anni ’20 da un’antica e pregiatissima sartoria milanese: tre generazioni d’arte, in uno studio nella famosa Via Della Spiga, nel quadrilatero della Moda.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.viadellaspigamilano.it