Viaggi estivi, cresce l’interesse per le mete internazionali come Egitto e Grecia, con Arché Travel itinerari ad hoc

Luglio 24, 2023

(Adnkronos) – 24 luglio 2023. L’estate 2023 si prospetta come una stagione di viaggi oltre confine per milioni di italiani. Secondo l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, basandosi su un’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio, è previsto che complessivamente 3,9 milioni di persone si sposteranno durante il trimestre estivo grazie alle attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Ma a chi rivolgersi? Una risposta puntuale è offerta da Arché Travel, tour operator italiano fondato nel 2014, con una proposta che annovera viaggi d’autore lungo le Rotte degli Antichi.

Tra le mete più ambite vi sono Grecia, Spagna, Egitto, Stati Uniti e Giappone, che registrano un incremento del 21,1% rispetto all’estate del 2022. Le crociere si posizionano al primo posto nella classifica delle tipologie di viaggio più richieste.

Gli operatori turistici auspicano di tornare ai livelli di attività registrati nel 2019, con una crescita complessiva del +6,8%. Tra giugno e agosto, si prevede che saranno prenotati circa 1,6 milioni di pacchetti presso agenzie di viaggio e tour operator. Di questi, 1,1 milioni includeranno una destinazione internazionale, mentre oltre 500.000 saranno viaggi effettuati in Italia.

Uno dei fattori che influisce sui viaggi in Italia è il costo crescente. Rispetto all’estate 2022, si è assistito ad un incremento dei prezzi medi del 25%, nonostante l’offerta di pacchetti a tariffe flessibili sia aumentata parallelamente. D’altra parte, esiste una porzione della popolazione italiana più sensibile all’aumento dei prezzi, che attende le proposte promozionali dell’ultimo minuto che potrebbero presentarsi prima della partenza.

Secondo quanto emerge dall’indagine, si evidenzia poi un forte interesse per le crociere, in particolare quelle sul Nilo. Vi è poi una ripresa dei viaggi intercontinentali. Le destinazioni balneari sono in aumento, sia nei Paesi del Mediterraneo che in quelli esotici. Per le mete marine italiane le segnalazioni sono leggermente inferiori, seguite dalle capitali europee e dalle città d’arte italiane.

Per coloro che hanno scelto l’Italia come destinazione, le località preferite risultano essere la Puglia, la Sardegna, la Campania, la Sicilia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Lazio.

Per i viaggi di breve raggio, Spagna e Grecia continuano ad essere le mete preferite, ma un discreto interesse è stato riscontrato anche per Francia e Portogallo. Per le destinazioni più esotiche, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate su USA, Giappone, Caraibi e Thailandia. Non sono mancate richieste anche per Maldive, Tanzania, Messico, Filippine, Oman e Zambia. Ma tra le destinazioni più popolari spicca l’Egitto, che con la sua offerta di mare, tour culturali e crociere sul Nilo risulta essere la meta più richiesta tra quelle di medio raggio, segnalata dall’87,1% delle agenzie.

Dai viaggi di gruppo a quelli individuali, dai tour culturali tra le Rotte degli Antichi ai soggiorni in barca: Arché Travel è il tour operator che, sin dal 2014, propone esperienze di viaggio d’autore, una sapiente combinazione tra cultura, storia e natura. Il progetto è nato dall’intuizione di Andrea Dattoli, figura con alle spalle anni di organizzazione di viaggi per i migliori operatori italiani, e Tiziano Salerno, esperto di comunicazione digitale.

Per l’intero team aziendale, il viaggio non è un semplice spostamento. È inteso come un’autentica emozione, un’esperienza di vita, un elemento intangibile a cui dare un senso e un significato proprio. Una vera e propria opportunità di crescita culturale e personale, concepita per lasciarsi la quotidianità alle spalle.

A differenza degli altri tour operator, Arché Travel realizza viaggi di gruppo e privati culturali con accompagnatore dall’Italia. Una squadra di esperti organizza ogni spostamento, garantendo esperienze di viaggio uniche. Inoltre, si affida unicamente ai migliori corrispondenti locali, assicurando prezzi coerenti con le possibilità di spesa del consumatore.

Moltissime sono le proposte offerte per ciò che riguarda le destinazioni. Apprezzata da tantissimi viaggiatori è l’esclusiva Crociera sul Nilo. L’itinerario, che va da Luxor ad Aswan, consente di ammirare i siti archeologicie i luoghi culturali più significativi del Paese. Il tour include la visita alle maestose Piramidi della piana di Giza, permette di scoprire le tradizioni dei villaggi Nubiani e non solo. Un’opportunità da non perdere, con assistenza 24/7 e prezzi trasparenti.

Da non dimenticare, infine, che oltre ai Tour Egitto, Arché Travel organizza viaggi in tantissime destinazioni di interesse, come Giordania, Marocco, Grecia, Turchia, Laos e Thailandia. Per scoprire tutti i pacchetti disponibili, è sufficiente visitare il sito ufficiale www.archetravel.com.