Villaggi: guida alla scelta

Marzo 24, 2023

(Adnkronos) – Barano D’ischia (NA), 24/03/2023 – Quando si pensa ad una vacanza estiva, molto spesso si incorre in una decisione da dover prendere, ovvero dove alloggiare. Una soluzione molto amata dai turisti è rappresentata dai villaggi, in grado di offrire dei servizi particolarmente confortevoli e a prezzi vantaggiosi. Inoltre, c’è la comodità di poter scegliere il pacchetto che fa al caso proprio, se si viaggia da soli o in compagnia della dolce metà, oppure ancora se a spostarsi è tutta la famiglia. Ci sono diverse variabili da dover considerare prima di accingersi a prenotare un villaggio, e alcuni fattori vanno valutati attentamente al di là dell’aspetto meramente economico. Di seguito una guida alla scelta di un villaggio estivo.

Rapporto qualità-prezzo di un villaggio

Innanzitutto di un villaggio ci si informa sul rapporto qualità-prezzo, aspetto fondamentale prima di decidere dove alloggiare. Al giorno d’oggi è facile poter accedere alle schede dei vari villaggi. Una volta che vi si parano davanti le offerte e i preventivi, si deve riflettere sul pacchetto migliore per le proprie esigenze e procedere con il confronto tra i villaggi.

Una volta stabilita l’offerta migliore, è bene informarsi sull’effettiva qualità del villaggio, in quanto le stelle ricevute non sempre sono precisi indicatori. Cosa fare, allora? Leggere molteplici recensioni, in modo tale da captare quali siano i pregi e i difetti dei villaggi ai quali si è interessati. Sulle schede, inoltre, vengono riportati tutti i servizi disponibili e ciò rappresenta un altro essenziale indicatore per la selezione. Ad esempio, se si viaggia con dei bambini al seguito, è preferibile scegliere un villaggio dove sono presenti gli animatori.

Servizi disponibili: comfort e alimentazione

Attraverso i servizi disponibili nei villaggi estivi, il comfort deve essere all’ordine del giorno. Non si vuole andare in vacanza per cucinare o per pulire casa, anche se in affitto. Tra i grandi vantaggi offerti dai villaggi, c’è sicuramente una variegata proposta di pacchetti dove vengono inclusi servizi come le pulizie giornaliere. Inoltre, si può scegliere se mangiare il cibo preparato dalla cucina del villaggio oppure no, e lo si può fare selezionando tra le offerte di mezza pensione o addirittura la All Inclusive.

Nel primo caso si avrà diritto alla colazione e ad un solo pasto, solitamente la cena. La seconda opzione, come suggerisce il nome, mette tutto a disposizione e si viene coccolati costantemente dagli impiegati. Sia a pranzo che a cena, non ci si dovrà preoccupare su cosa mangiare poiché sarà un pensiero del villaggio stesso. In alcuni casi, anche le bevande consumate al bar vengono aggiunte al pacchetto All Inclusive.

La posizione del villaggio: quanto è vicino alla spiaggia?

Tra i servizi messi a disposizione ad esempio dai villaggi Sardegna, tra i più rinomati in Italia, ci sono quelli legati alla spiaggia e al mare. Infatti, non va sottovalutato in alcun modo il luogo nel quale è situato il villaggio. Se è nei pressi di spiagge suggestive dal mare cristallino, ovviamente i costi saranno maggiormente elevati, ma la comodità ricavata è senza pari.

Non ci si dovrà preoccupare di scendere al mattino presto per accaparrarsi il miglior posto in spiaggia, siccome un buon villaggio riserva ombrellone e lettini ai suoi clienti. Nel caso in cui siano presenti ospiti anziani, vengono messe a disposizione delle navette che li trasportano fino alla spiaggia.

Se si viaggia con bambini, cosa bisogna aspettarsi da un villaggio?

Nel caso in cui la vacanza sia per tutta la famiglia, i bambini non devono annoiarsi ma necessitano di un servizio che garantisca del sano intrattenimento. Gli animatori solitamente nei villaggi non mancano mai, ma è bene informarsi in anticipo. Il servizio d’animazione di frequente copre tutte le ore del giorno, terminando direttamente la notte. Tra giochi e attività, i più piccoli si godranno a loro modo la vacanza estiva in un villaggio.

