Villaggi in Sardegna: si amplia l’offerta di Veratour

Giugno 17, 2022

(Adnkronos) – Cagliari, 17 Giugno 2022. La Sardegna rimane anche nel 2022 la meta più gettonata per le vacanze estive, non solo da parte degli italiani ma anche degli stranieri, che continuano ad apprezzare le meraviglie di questa straordinaria isola. Quest’anno però ci sono delle importanti novità per quanto riguarda l’offerta di Villaggi Sardegna firmati Veratour: alle 5 strutture già esistenti, infatti, nella stagione 2022 se ne sono aggiunte altre 2 e meritano proprio di essere scoperte.

Estate 2022: i nuovi villaggi Veratour in Sardegna

I 2 nuovi villaggi Veratour inaugurati in Sardegna di recente si aggiungono all’offerta del tour operator, che adesso vanta ben 7 strutture per le vacanze di altissimo livello, in una delle isole più belle d’Italia. Parliamo dei villaggi Cala Ginepro ed Amasea, rispettivamente nel golfo di Orosei e nella zona di San Teodoro. Vediamo nel dettaglio cosa hanno da offrire queste new entry della stagione 2022.

Veraclub Cala Ginepro: la nuova insegna Veratour

Cala Ginepro è un villaggio conosciuto ed apprezzato da tempo dai turisti, per via della sua ottima posizione. Si trova infatti nella zona di Orosei, a ridosso di una baia sabbiosa ampia, lambita da unmare spettacolare. Il villaggio non rappresenta dunque una vera e propria novità, ma solo da quest’anno vestirà le insegne Veratour e potrà dunque offrire tutti i servizi esclusivi di questo tour operator. Dall’animazione al Superminiclub, dalla ristorazione di qualità all’assistenza senza dimenticare tutte le attività sportive, il Veraclub Cala Ginepro è destinato a diventare molto più di un semplice punto di riferimento per chi desidera trascorrere delle vacanze in Sardegna all’insegna del sole, del mare e del relax. Grazie alla nuova gestione Veratour, questo villaggio sarà un vero e proprio concentrato di divertimento e di servizi di altissimo livello. Quello che non cambia è la sua posizione, strategica per chi desidera raggiungere anche le altre spiagge dell’isola e le località più rinomate della costa nord-orientale della Sardegna.

Veraclub Amasea: un angolo di Paradiso a San Teodoro

Altra novità della stagione 2022 è il Veraclub Amasea, villaggio sorto dalle ceneri dello storico Bungalow Club Village e frutto di un’attentissima ristrutturazione grazie alla nuova insegna Veratour. Parliamo di un punto di riferimento per le famiglie con bambini, dove nulla è lasciato al caso e la cura dei dettagli è maniacale. L’offerta a livello di servizi è naturalmente ampia e la zona è tra le più gettonate da coloro che desiderano trascorrere una vacanza in Sardegna al mare: San Teodoro. Il villaggio sorge in una posizione davvero invidiabile, direttamente sulla spiaggia e poco distante dalle baie più famose dell’isola. Non solo: da San Teodoro è possibile raggiungere facilmente anche le località della Costa Smeralda. Un vero e proprio angolo di Paradiso, inaugurato a maggio 2022 e già apprezzatissimo dai turisti.

Gli altri villaggi Veraclub in Sardegna

Questi due villaggi si aggiungono agli altri del gruppo Veratour già presenti in Sardegna: il Suneva Wellness & Golf, il Costa Rey Wellness & Spa e l’Eos Village a Costa Rei, il Veraresort Moresco a Santa Teresa di Gallura ed il Veraclub Porto Istana nell’omonima località.

