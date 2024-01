Villeroy & Boch ad Ambiente 2024: Where Hospitality meets Home

Gennaio 25, 2024

(Adnkronos) – Milano, 25 gennaio 2024. Un design che unisce alta qualità e funzionalità: è questo il punto di forza che da sempre contraddistingue Villeroy & Boch e la sua capacità di incontrare le esigenze di ogni consumatore. Per esprimere al meglio questa sua vocazione, la divisione Dining & Lifestyle ha deciso di essere presente ad Ambiente 2024 con il motto: “Where Hospitality meets Home”.

Nuovi prodotti per il 2024: focus su colore, forme e funzionalità

Grazie alla collaborazione con designer di successo, Villeroy & Boch ad Ambiente arriva con una novità: si tratta di Afina, una collezione sviluppata per il settore della vendita al dettaglio e della ristorazione, che colpisce per la sua forma fluida che dona alla porcellana un aspetto fluttuante arricchita da un decoro ispirato ai raggi del sole.

Cambia anche La Boule, la vera protagonista della Fiera di Francoforte per Villeroy & Boch, poiché viene presentata in una nuova dimensione e con una diversa funzionalità. Seguono poi le collezioni Lave e Crafted, che si arricchiscono di nuovi prodotti in sfumature diverse, e due delle collezioni più vendute, la Manufacture Rock e la Boston.

“Non vediamo l’ora di partecipare a interessanti incontri e vivaci confronti con i nostri clienti”, commenta Andreas Schönfelder, Sales Director Dining & Lifestyle di Villeroy & Boch. “Offriremo ai visitatori un’esperienza emozionante che permetterà loro di scoprire la nostra nuova collezione Afina da una prospettiva completamente diversa”.

I nuovi prodotti saranno presentati presso la Fiera di Francoforte dal 26 al 30 gennaio 2024 nello stand dell’azienda situato nel padiglione 11.0, stand B.10 e B.11.

https://www.villeroy-boch.it/dining-lifestyle.html