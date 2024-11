Vimi Fasteners: Le donne scrivono il Bilancio di Sostenibilita’

25 Novembre 2024

(Adnkronos) – Novellara Reggio Emilia 25 novembre 2024 – Il 30% delle persone impiegate in Vimi Fasteners, società impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas ed altri, è donna. Storchi: ‘Sostenere le donne rappresenta un plus per l’azienda che si traduce in competitività’

Una percentuale che riflette la consolidata convinzione dell’azienda a valorizzare il merito indipendentemente dal genere, dando così concretezza a quei parametri ESG, contenuti nel Bilancio di Sostenibilità, che è giunto ormai alla terza edizione.

Nella redazione del Bilancio il contributo delle donne risulta determinante. Ognuna per il ruolo che riveste in azienda, ha portato il suo contributo: Marcella Cartia, Hr Director, Stefania Davolio, Hr Specialist, Serena Ferrari, Group consolidation manager & IR support, Giorgia Gandolfi, Executive & Sales Assistant, Silvia Di Meo, Quality, EHS System Manager, ed Elisa Mariani, EHS specialist (nella foto).

“Siamo convinti che le donne portino nel mondo del lavoro un contributo importante all’equilibrio complessivo dell’ambiente in cui operano – spiega la Hr Director Marcella Cartia -. Siamo allenate a gestire situazioni complesse, per la molteplicità di impegni che siamo chiamate ad affrontare fuori e dentro il mondo professionale, ottimizzando tempi e risorse”.

Valorizzare le energie e le caratteristiche delle donne contribuisce a generare valore per l’azienda e per il territorio in cui l’attività economica è inserita.

Fabio Storchi, presidente di Vimi Fasteners sostiene che “valorizzare la professionalità femminile è un plus che si traduce in un fattore di competitività dell’impresa. In un ambiente storicamente maschile, le donne rappresentano infatti, un elemento di novità che, con il loro approccio differente, facilita i processi di creatività e di innovazione a 360 gradi in azienda”.

Francesca Schenetti

giornalista professionista

Ti Lancio, agenzia di stampa quotidiana

39 339 8093543