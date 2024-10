VIRGO approda a Rinascente Roma Tritone: Un Pop-Up Esclusivo in occasione del Festival del Cinema di Roma

7 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Dal 21 ottobre al 3 novembre, VIRGO, il brand che ridefinisce il lusso contemporaneo nel mondo del make-up, approda con un esclusivo pop-up store a Rinascente Roma Tritone. Questa presenza rappresenta una pietra miliare per il marchio, che si inserisce tra i grandi nomi del settore, rafforzando il legame con l’eccellenza italiana e il prestigio internazionale.

Un Palcoscenico d’Eccellenza per VIRGO

Essere presenti a Rinascente, nel cuore della capitale, durante un evento prestigioso come il Festival del Cinema di Roma, sottolinea l’ambizione di VIRGO di inserirsi tra i marchi più esclusivi del panorama beauty. Rinascente, simbolo di lusso e raffinatezza, è da sempre un luogo privilegiato dove si incontrano moda, innovazione e cultura. VIRGO porta qui il suo concept unico, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che valorizza la bellezza attraverso collezioni di make-up iconiche che fondono creatività, qualità e design contemporaneo.

L’allestimento del pop-up rispecchia perfettamente lo stile distintivo di VIRGO, con linee eleganti e dettagli in nero e oro. Al centro dell’esposizione, ogni prodotto del brand è disposto per offrire un contatto diretto e un’esplorazione completa delle collezioni, dai rossetti alle palette di ombretti. Ogni elemento è studiato per rendere il pop-up un vero e proprio punto di attrazione per chiunque cerchi un’esperienza di lusso a 360 gradi.

Un Partner d’Eccellenza: Rinascente

La scelta di ospitare VIRGO proprio a Rinascente Roma Tritone non è casuale. Questo luogo storico e prestigioso rappresenta il punto di incontro ideale tra tradizione e innovazione, un vero tempio del lifestyle e dell’eleganza che attrae ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. La presenza di VIRGO in questo contesto esclusivo rafforza il suo posizionamento nel segmento premium e offre al pubblico l’opportunità di esplorare il mondo del brand in un contesto unico, che celebra la bellezza e la qualità made in Italy.

Esperienze Esclusive e Interattive

Durante tutto il periodo, il pop-up VIRGO sarà teatro di numerose attività interattive: dagli appuntamenti con make-up artist che guideranno il pubblico alla scoperta delle ultime tendenze, fino a sessioni di trucco personalizzate pensate per esaltare la bellezza naturale di ogni visitatore. Ogni giorno, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza di bellezza unica, partecipando a workshop e consultazioni su misura, scoprendo le peculiarità di ciascun prodotto e ricevendo consigli dai migliori esperti del settore.

La Bellezza Protagonista a Rinascente

VIRGO si inserisce perfettamente nel contesto di Rinascente, aggiungendo un tocco di fascino contemporaneo a un luogo già iconico. La possibilità di interagire direttamente con il brand in una cornice così prestigiosa è un’opportunità unica per tutti gli appassionati di bellezza e lusso. Rinascente, da sempre promotrice delle eccellenze del design e della moda, accoglie il popup come una delle attrazioni principali di questo periodo, in sinergia con l’atmosfera glamour del Festival del Cinema di Roma.

“Party Like a Star” – 24 Ottobre 2024

Il 24 ottobre, il pop-up VIRGO sarà protagonista di una serata esclusiva organizzata in collaborazione con Ciak: “Party Like a Star”, un evento pensato per celebrare la bellezza e l’eleganza del cinema. A partire dalle ore 20:30, Rinascente Roma Tritone accoglierà ospiti speciali, influencer e personalità di spicco in un’atmosfera unica, con performance musicali, un red carpet esclusivo e momenti dedicati alla scoperta delle novità del brand. Una notte all’insegna del glamour, dove VIRGO e il cinema si incontrano per creare un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

VIRGO vi aspetta a Rinascente Roma Tritone dal 21 ottobre al 3 novembre per vivere insieme un’esperienza di bellezza, lusso e innovazione, immersi nel cuore pulsante del Festival del Cinema di Roma.

Contatti:

Tv press star’s management srl

Info@starsmanagement.it

+39 3922569014