Visable: il Barometro di Europages per il primo trimestre 2024 mostra che Italia e Spagna alimentano le ricerche B2B, e che l’Europa prioritizza sostenibilità e innovazione

6 Maggio 2024

AMBURGO, Germania, 6 maggio 2024 /PRNewswire/ — Europages, piattaforma B2B leader in Europa, nel suo barometro per il primo trimestre 2024 svela gli approfondimenti più recenti sulle tendenze nelle ricerche B2B in Europa, evidenziando diverse tendenze chiave:

• L’Italia si conferma saldamente al secondo posto per le ricerche B2B dopo la Francia, senza segni di rallentamento di questa spinta propulsiva.

• La Spagna mantiene la seconda posizione tra i primi 5 paesi più rilevanti per le ricerche.

• La Francia si distingue per la sua incrollabile stabilità, classificandosi costantemente al primo posto nelle ricerche e ricevendo le richieste di massima qualità da parte degli acquirenti.

• Le ricerche più frequenti riguardano cosmetici, abbigliamento e prodotti alimentari, che riflettono la domanda di prodotti per la vita quotidiana.

• I maggiori incrementi nelle ricerche riguardano prodotti innovativi e/o sostenibili come il vetro (produzione vetraria – macchinari e attrezzature)

• L’aumento delle ricerche di elettronica medica indica un’ondata di innovazione nella tecnologia sanitaria, che integra l’impegno dell’UE nei programmi sanitari.

Lo slancio nella ricerca B2B in Italia e Spagna non mostra segni di rallentamento

Il settore manifatturiero italiano attualmente vive un periodo di notevole crescita e dinamismo. Contrariamente alla tendenza globale al rallentamento economico, l’industria manifatturiera italiana mostra una forte resilienza e supera addirittura la media globale, con un indice PMI (indicatore dei responsabili degli acquisti) che ha superato i 50 punti nel primo trimestre del 2024.

Questa forza si riflette nel barometro, dove l’Italia si piazza al secondo posto nelle seguenti aree chiave: i paesi che effettuano la maggior parte delle ricerche, i paesi maggiormente oggetto di ricerche e i paesi che inviano richieste dirette di maggior qualità.

La Spagna tiene il passo, dimostrando il continuo interesse degli acquirenti poiché si colloca tra i primi cinque paesi che effettuano ricerche, tra i paesi maggiormente oggetto delle ricerche, tra i paesi che ricevono le richieste dirette di maggior qualità e tra i paesi che inviano le richieste dirette di maggior qualità. Sfruttando questo andamento favorevole, Italia e Spagna stanno consolidando le rispettive posizioni come forze principali nel panorama B2B europeo.

La Francia mantiene un vantaggio stabile in un mercato turbolento

Mentre altre grandi economie si trovano ad affrontare difficoltà economiche, la Francia resta stabile e si classifica costantemente al primo posto in tre aree chiave: i paesi che effettuano il maggior numero di ricerche e i paesi che ricevono e che inviano le richieste di qualità più elevata da parte degli acquirenti.

Questa forza potrebbe essere rafforzata da un ecosistema di innovazione dinamico, in particolare nelle aree in linea con le attuali tendenze del mercato. Queste tendenze, come emerge dal Barometer, mostrano un aumento dell’interesse nei prodotti innovativi e sostenibili. Grazie all’impegno della Francia verso le soluzioni ambientali, le aziende d’oltralpe sono perfettamente posizionate per capitalizzare questa domanda.

La Francia inoltre si avvantaggia di fattori geopolitici favorevoli che creano un ambiente stabile e sicuro in cui le imprese possono prosperare. Questa combinazione di economia diversificata, attenzione all’innovazione e allineamento alle tendenze della sostenibilità posiziona la Francia per il successo continuo nel mercato internazionale.

Sostenibilità e innovazione in prima linea

Le ricerche dei prodotti del primo trimestre del 2024 fanno luce sulla domanda di beni essenziali quotidiani, come cosmetici, abbigliamento e cibo. Nonostante le difficoltà e le crisi economiche, la domanda di prodotti di bellezza persiste. Le aziende europee di moda e bellezza stanno anche diversificando le proprie strategie di approvvigionamento per ridurre la dipendenza dalla Cina, a seguito delle preoccupazioni sulla stabilità della supply chain e delle pratiche di approvvigionamento etico.

Le tendenze nelle ricerche svelano inoltre un’impennata nella domanda di prodotti innovativi e sostenibili, tra cui macchinari per la lavorazione del vetro (805%) e prodotti impermeabilizzanti per l’edilizia (734%). Questa domanda crescente riflette uno spostamento verso soluzioni che offrono sostenibilità ecologica attraverso la riciclabilità. Gli stanziamenti di bilancio dedicati della Commissione Europea per lo sviluppo regionale, le infrastrutture verdi e la ricerca e l’innovazione supportano ulteriormente l’attenzione del settore verso innovazione e sostenibilità.

Oltre ai materiali edili, si registra un aumento significativo delle ricerche di elettronica medica (718%), a riprova di un’ondata di innovazione nella tecnologia sanitaria. Ciò è in linea con gli obiettivi del programma EU4Health: dare priorità all’accessibilità e rafforzare la preparazione in campo sanitario in tutta l’Unione europea.

