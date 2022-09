Visited divulga i primi 10 paesi visitati dagli italiani

Settembre 20, 2022

TORONTO, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — L’app turistica Visited, sviluppata da Arriving In High Heels Corporation, ha pubblicato i primi 10 paesi più visitati dagli italiani. I dati provengono da migliaia di italiani che hanno utilizzato l’app per disegnare la mappa dei loro viaggi, selezionare i luoghi famosi che hanno visitato e rivedere le loro esperienze. . La popolare app turistica è stata tradotta in 30 lingue tra cui l’italiano ed è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store.

L’Italia è attualmente il terzo paese più visitato al mondo, dopo Francia e Spagna, entrambi paesi in cima alla lista degli stessi italiani. Ecco i paesi più popolari visitati dagli italiani:

Gli utenti possono utilizzare l’app Visited per disegnare la mappa di tutti i loro viaggi passati e aggiungere i paesi che desiderano visitare in futuro. La nuova funzione di elenco consente inoltre agli utenti di contrassegnare destinazioni famose, come musei d’arte, meraviglie del mondo, laghi, spiagge e tanto altro. Per coloro che sono alla ricerca di statistiche di viaggio personalizzate, Visited consente di contare quanti paesi hanno visitato, quale percentuale del mondo hanno visto e la loro classificazione rispetto ad altri viaggiatori del mondo. Visited è disponibile gratuitamente su entrambe le piattaforme iOS o Android.

Per saperne di più sull’app Visited Travel Map e sul suo ultimo aggiornamento delle funzionalità, visita https://visitedapp.com.

Informazioni su Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation è una società di app per dispositivi mobili; Visited è la sua app più popolare. Per informazioni su destinazioni di viaggio, statistiche di viaggio e le ultime notizie di viaggio, segui Blog di turismo di Visited.

