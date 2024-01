VitrA entra a far parte della Global Lighthouse Network del World Economic Forum

Gennaio 18, 2024

(Adnkronos) – Davos, 18/01/2024 – VitrA Tiles del gruppo Eczacıbaşı ha ottenuto il riconoscimento per l’adozione innovativa delle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale, ottenendo il primo posto assegnato a un produttore di ceramiche nella Global Lighthouse Network del World Economic Forum come produttore lungimirante che guida l’adozione della 4IR.

VitrA Tiles, la divisione leader del settore ceramiche del gruppo turco Eczacıbaşı, è stata inserita nella Global Lighthouse Network (GLN), riconosciuta come Factory Lighthouse insieme a 21 nuovi membri dell’iniziativa del World Economic Forum per i leader dell’innovazione manifatturiera.

Invitati a condividere come i loro investimenti nelle operazioni basate sulla tecnologia li abbiano ispirati a diffondere le tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale attraverso le reti di produzione, il CEO del Gruppo Eczacıbaşı, Atalay Gümrah, e il CEO delle VitrA, Tiles Hasan Pehlivan, hanno tenuto discorsi alla cerimonia di premiazione il 15 gennaio 2024, durante il Summit di Davos, spiegando nel dettaglio come le innovazioni nella produzione abbiano migliorato le prestazioni e consentito loro di navigare nella volatilità e raggiungere successi che vanno oltre il risultato finanziario.

Questo traguardo è particolarmente significativo poiché VitrA Tiles è la prima azienda nel settore delle piastrelle ceramiche ad essere riconosciuta dal World Economic Forum per l’uso innovativo delle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale (4IR).

Atalay Gümrah, CEO del Gruppo Eczacıbaşı Holding, ha espresso la sua gioia in questa occasione, dichiarando: “Siamo entusiasti che il nostro impianto di produzione di Bozüyük sia stato selezionato come uno dei Factory Lighthouses della GLN, come riconoscimento del ruolo di leader che abbiamo esercitato nel dispiegare le tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale. Affrontando interruzioni nella produzione legate ai cambiamenti climatici, a un panorama finanziario volatile e a crisi geopolitiche che hanno portato a oscillazioni dei prezzi dell’energia, soprattutto in Turchia, questo riconoscimento sottolinea come abbiamo affrontato queste sfide, non come ostacoli, ma come catalizzatori per ulteriore innovazione e crescita, sfruttando la 4IR per migliorare la nostra competitività operativa.”

GLN è una comunità di produttori all’avanguardia nell’uso delle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale per trasformare fabbriche, catene del valore e modelli di business, ottenendo ritorni finanziari e operativi convincenti. I Factory Lighthouses dimostrano come le innovazioni nella produzione abbiano migliorato le prestazioni e consentito loro di navigare nella volatilità e raggiungere successi che vanno oltre il risultato finanziario.

Il sito di Bozüyük delle VitrA Tiles ha utilizzato il suo percorso di trasformazione digitale per concentrarsi sui controlli intelligenti dei processi e della produzione con il notevole aumento del 19% nell’Efficienza Complessiva delle Attrezzature, una diminuzione del 56% degli scarti, una diminuzione del 14% del consumo energetico e un aumento del 43% dell’uso di contenuti riciclati l’anno scorso.

Hasan Pehlivan, CEO delle VitrA Tiles, ha osservato: “Mentre le nostre soluzioni potrebbero essere uniche, le sfide che affrontiamo sono globali e riconosciamo il valore di una comunità globale nel risolvere problemi globali. Il futuro della produzione non riguarda solo un’azienda, o un settore, o un singolo paese, ma riguarda riunire la comunità globale per affrontare le sfide principali. Credo che la GLN possa contribuire molto a questo percorso, e accolgo con favore questa eccellente ultima iniziativa del World Economic Forum.”

Di fronte al rapido progresso tecnologico, alle crescenti tensioni geopolitiche e all’inasprirsi dei cambiamenti climatici che stanno esponendo le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali, le aziende della Global Lighthouse Network stanno adottando tecnologie all’avanguardia per migliorare la loro produttività e sostenibilità. Utilizzando l’Intelligenza Artificiale (IA) e l’apprendimento automatico, questi membri della Lighthouse stanno rivoluzionando la produzione con impatti significativi in varie applicazioni avanzate di IA. In un modo impressionante, l’85% delle fabbriche Lighthouse ha subito una perdita di ricavi inferiore al 10% durante il picco della pandemia da COVID-19, un’impresa raggiunta solo dal 14% degli altri produttori.

Questi Lighthouse sono dei pionieri che stanno tracciando una rotta per un’influenza globale sostanziale. Stanno integrando soluzioni innovative in tutta la loro vasta rete, aprendo la strada a un futuro sostenibile e a una nuova era di cambiamenti trasformativi duraturi. Questo focus strategico sull’innovazione sta plasmando il panorama manifatturiero, dimostrando l’ampio impatto della tecnologia avanzata nell’affrontare le sfide globali odierne.

La Global Lighthouse Network è una piattaforma collaborativa che riunisce produttori lungimiranti che guidano l’adozione delle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale. Sfruttando innovazioni come l’intelligenza artificiale, la stampa 3D e l’analisi dei big data, i Lighthouses promuovono efficienza, competitività e modelli di business trasformativi su larga scala, favorendo la crescita economica e sostenendo l’incremento della forza lavoro, la protezione ambientale e offrendo un percorso di apprendimento collaborativo per produttori di tutte le dimensioni a livello globale. La Global Lighthouse Network è un’iniziativa del World Economic Forum cofondata con McKinsey & Company e consigliata da un Advisory Board di leader del settore con fabbriche e catene del valore che si uniscono alla rete designate da una giuria indipendente di esperti.

