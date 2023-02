VivaHosting.it: gli esperti dell’hosting low cost guardano al futuro con nuove offerte accessibili a tutti

Febbraio 7, 2023

(Adnkronos) – Roma, 07/02/2023 – L’hosting e il dominio sono due componenti essenziali per riuscire a portare online il proprio progetto web. L’hosting è la soluzione ideale per uno spazio sul web, condiviso o esclusivo per il proprio sito web, mentre il dominio è l’indirizzo che lo renderà facilmente raggiungibile.

La scelta del giusto hosting e dominio è molto più importante di quanto si possa credere. Infatti, un buon hosting aiuta il sito web a essere facilmente raggiungibile e permette di avere un sito più prestante dal punto di vista funzionale.

Il dominio deve essere facilmente leggibile, unico e avere la giusta estensione scegliendo con accuratezza tra domini .it, .com, .eu e così via.

Ma a chi affidarsi per scegliere il giusto hosting e dominio per il sito web? Tra le tante possibilità , un’opzione da valutare sono le offerte innovative e accessibili a tutti proposte dall’appena rinnovato brand: VivaHosting.it. Scopriamo un po’ di più sulle offerte e sul nuovo design innovativo degli esperti dell’hosting low cost!

Il portale VivaHosting.it ha appena rinnovato il design del suo sito web, che rende molto più semplice scoprire le offerte e le opzioni per l’acquisto di hosting e domini.

VivaHosting.it però non è un nuovo player inesperto, anzi! È frutto di FlameNetworks, uno dei team che opera nel settore del web hosting dal 2003.

Grazie all’esperienza ventennale, gli sviluppatori, i tecnici e i commerciali che lavorano su VivaHosting.it hanno strutturato un pacchetto di offerte hosting e domini pensatoi su misura per gli utenti, riesponendo a due semplici e chiare esigenze: convenienza e qualità.

Uno dei prodotti che cattura maggiormente l’attenzione degli utenti di VivaHosting.it è sicuramente l’Hosting Low Cost un servizio che offre la possibilità di ottenere il proprio spazio sul web a costi estremamente economici ma con funzionalità di livello superiore.

Infatti, uno dei principali vantaggi dell’hosting low cost è l’offerta di funzionalità ottimali anche se con meno risorse rispetto ai piani hosting di livello più alto.

Anche se hanno meno risorse rispetto ad host superiori, le soluzioni hosting di VivaHosting.it sono una delle opzioni più valide per coloro che devono aprire piccole imprese, siti web personali, siti per small business e blog.

L’hosting low cost è la soluzione ideale per chi non ha bisogno di risorse avanzate , gestione di strutture o applicazioni complesse.

Se siete agli inizi o non avete bisogno di gestire enormi flussi di utenti, l’offerta di hosting low cost su Linux è una delle soluzioni migliori in quanto presenta le più moderne tecnologie e ospita il sito web garantendo sicurezza, affidabilità, ottime prestazioni e un’assistenza efficiente.

I pacchetti hosting Linux offrono un’ampia gamma di soluzioni per creare siti web moderni, dinamici e ad alte prestazioni ad un costo contenuto.

Le offerte dei pacchetti low cost di VivaHosting.it sono diverse, ma tra le più apprezzate c’è sicuramente: VivaTop, che permette di avere hosting e dominio a 24 euro all’anno, un’offerta davvero vantaggiosa che include tantissimi servizi accessori.

Infatti, oltre ad avere un ottimo rapporto qualità/prezzo, il pacchetto include: dominio .IT o .EU, spazio web SSD ad alte prestazioni, Database MySQL, certificato SSL Let’s Encrypt, pannello Plesk, backup giornaliero e supporto a PHP 8.

L’offerta di soluzioni hosting di VivaHosting.it si completa con una sezione dedicata agli host per i principali CMS più diffusi sul mercato!

Le soluzioni di Hosting CMS sono le preferite da coloro che cercano server configurati, compatibili e ottimizzati al 100% con Joomla!, Drupal, Moodle e naturalmente WordPress.

I pacchetti Hosting CMS agevolano il lavoro di sviluppo dei siti web attraverso l’uso di uno dei CMS più diffusi, ideale per gli utenti meno esperti, in quanto questi presentano l’installer 1-click incluso, che prevede l’installazione automatica del CMS.

VivaHosting.it ha un nuovo design, una piattaforma semplice da comprendere e utilizzare, ma con i suoi piani hosting mostra tutta l’esperienza ventennale, una grande attenzione all’utente e naturalmente il giusto equilibrio tra qualità e convenienza.

VivaHosting

Da 10 anni chi cerca un hosting di qualità a prezzi contenuti sceglie le nostre soluzioni Hosting Low Cost. Oggi ci presentiamo con un nuovo design e nuove offerte, alla qualità e al prezzo di sempre.

Website:https://www.vivahosting.it

e-mail:info@vivahosting.it

Facebook:https://www.facebook.com/VivaHosting