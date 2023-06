Vivaio Floricoltura Moretti, Bergamo: “Piante grasse, cactus e succulente, angoli green per valorizzare gli spazi”

Giugno 23, 2023

(Adnkronos) – La ricca varietà di forme e dimensioni unita alla facilità di coltivazione permettono di trovare soluzioni originali per ogni ambiente

Gorle ( Bg) 23 giugno 2023. Facili da curare ed affascinanti per le variegate forme e dimensioni, le piante grasse arredano con gusto gli spazi esterni ed interni di qualsiasi ambiente.

“Creare un angolo green utilizzando piante grasse e cactus negli spazi di vita quotidiana è un trend in crescita, tanto che, piante suggestive e appariscenti costituiscono ormai elementi di arredo utilizzati anche da architetti e designer per gli ambienti più ricercati e raffinati”, spiega Marco Moretti, titolare del Vivaio Floricoltura Moretti di Gorle, alle porte di Bergamo. “Le piante grasse sono resistenti, affascinanti e facili da coltivare, basta posizionarle in un ambiente luminoso, arieggiato e protetto dalle gelate invernali. L’enorme varietà di forme e dimensioni, offerte dalle piante succulente e dai cactus, permette di scegliere con estrema libertà in base ai propri gusti dando un tocco di eleganza esotica ai propri spazi”.

Il Vivaio Floricoltura Moretti si trova a Gorle, in provincia di Bergamo ed è un punto di riferimento per tutti i pollici verdi e gli amanti di fiori e piante ornamentali, con una vastissima offerta di piante stagionali, perenni, fiorite ed alberi da frutto. Non solo, nei suoi 7000 mq dedicati alla produzione florovivaistica ed un’area espositiva di 1500 mq, è possibile trovare complementi d’arredo, oggettistica, vasi ed una linea completa di prodotti utili per coltivare e curare al meglio le piante. Personale altamente qualificato è a disposizione di tutti i clienti per fornire consigli utili sulle loro caratteristiche e su come curarle, oltre a suggerimenti preziosi per creare spazi verdi sia indoor che outdoor.

“Esistono tanti modi originali per dare un tocco green ed eco-friendly agli ambienti abitativi proprio grazie alle piante grasse che, da semplici piante in vaso, diventano veri e propri elementi d’arredo”, spiega Moretti. “Sanseveria, euphorbia, strapelia, crassula, cactus, aloe, echeveria: diverse per forma, dimensione e portamento, da abbinare in composizioni o singolarmente, le possibilità sono davvero infinite. I mini cactus possono, ad esempio, essere posizionati in scatole da conserva riciclate, per gli amanti dello stile industrial o in tazze decorate per i più romantici e, perché no, possono diventare un’idea originale anche per realizzare deliziose bomboniere. Esistono altrimenti mensole, vasi in vetro o cesti di rattan appositi dove poter riporre le piante grasse e magari appenderle grazie ad un semplice gancio. Un sistema naturale e a basso costo può essere anche un pezzo di tronco che, con fantasia e creatività, può ospitare composizioni di succulente davvero originali”.

