Vivaio Floricoltura Moretti, Bergamo: “Vasi e fioriere di design eleganti, funzionali ed ecosostenibili”

8 Aprile 2024

(Adnkronos) – Fioriere e vasi in terracotta e materiali riciclati per arredare con gusto gli spazi interni ed esterni in modo sostenibile ed esteticamente appagante

Bergamo, 8 aprile 2024. In giardino o in casa, nel balcone ma anche in ufficio, le fioriere ed i vasi decorativi in terracotta e in materiali riciclati offrono la possibilità di esprimere il proprio gusto estetico in modo sostenibile e funzionale.

“L’arredamento verde, grazie all’enorme varietà di fiori e piante disponibili, gioca da sempre un ruolo fondamentale nel rendere gli spazi esterni ed interni più accoglienti e rilassanti. La scelta dei giusti vasi di design fa però la differenza, la cura e l’attenzione verso i dettagli consentono di trasformare anche gli spazi più piccoli in veri e propri angoli di paradiso, in cui ritagliarsi momenti di piacere e benessere”, spiega Marco Moretti, titolare dell’omonimo Vivaio di Bergamo. “Vasi e fioriere diventano i protagonisti nell’arredamento, non solo per ospitare piante e fiori, ma anche per la loro capacità di aggiungere valore estetico agli spazi. Nel nostro Garden sono disponibili diverse linee di vasi, sia in terracotta che in materiali riciclati sostenibili, che consentono di personalizzare gli spazi abitativi con soluzioni di arredo green, ricercate ed originali. Vasi e fioriere rappresentano una scelta ecologica di grande impatto visivo, unendo la bellezza delle forme con la funzionalità dei materiali, consentono di creare ambienti che rispecchino il proprio stile e le proprie esigenze di comfort. Grazie alla varietà di forme, colori e dimensioni disponibili, è possibile creare composizioni personalizzate che si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente sia interno che esterno”.

Con l’arrivo della bella stagione, aumenta il desiderio di immergersi nella bellezza e nel relax: il Vivaio Floricoltura Moretti di Bergamo apre le porte ai propri clienti con un’ampia scelta tra fiori e piante di stagione, ma anche prodotti fitosanitari, vasi decorativi ed oggetti di arredo raffinati per arricchire gli spazi in vista delle belle serate estive in compagnia di parenti ed amici.

“Per poter gustare con i propri ospiti aperitivi all’aperto e cene in giardino, lo spazio verde ben composto ed arredato con gusto è indubbiamente la miglior scenografia”, sottolinea Moretti. “Ma la bella stagione si sa, oltre al tripudio di fiori e piante, porta con sé anche zanzare ed insetti indesiderati. Per riconquistare i propri spazi verdi eliminando ogni preoccupazione proponiamo dei sistemi antizanzare da esterno a nebulizzazione di ultima generazione; si tratta di una tecnologia, altamente affidabile ed efficace, che consente di allontanare gli insetti molesti, riducendone considerevolmente il numero nell’area protetta. Questi sistemi antizanzare a nebulizzazione sono adatti a qualsiasi tipo di giardino e, grazie alla modularità con cui sono progettati, sono in grado di proteggere efficacemente superfici anche molto estese. Abbellire ma anche proteggere gli ambienti da zanzare ed insetti permette di godere appieno degli spazi senza essere disturbati, rendendo l’esperienza dello stare insieme all’aperto piacevole e libera da preoccupazioni”.

Contatti:https://www.floricolturamoretti.it