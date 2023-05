Vivaio Moretti, Bergamo: “Fiori e piante ornamentali, le varietà stagionali che accendono giardini e balconi”

Maggio 4, 2023

(Adnkronos) – Come creare oasi fiorite, idee green di primavera per arredare ogni ambiente, sia outdoor che indoor

Gorle – Bergamo, 4 maggio 2023. La primavera finalmente è arrivata e il risveglio di fiori e piante stagionali sembra incoraggiarci ad imitarla apportando cambiamenti anche negli spazi di vita quotidiana. Il Vivaio Floricoltura Moretti di Bergamo è il luogo ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di idee green per dare nuova luce ai propri ambienti, sia indoor che outdoor.

“Sono davvero tante le varietà che si possono abbinare per creare un vero e proprio effetto decorativo nelle aiuole e nei terrazzi. Le piante ornamentali stagionali, sia verdi che fiorite, se posizionate in punti chiave riescono ad animare l’atmosfera creando ambienti accoglienti e dal design non convenzionale”, spiega Marco Moretti, titolare del Vivaio Moretti di Bergamo. “Non solo, grazie alle infinite possibilità di combinazioni di colori, forme e attitudini, consentono facilmente di esprimere la propria individualità, permettendo di personalizzare giardini, aiuole, patii, come anche i balconi o gli angoli interni della propria abitazione o ufficio, trasformandoli in piccoli paradisi privati”.

Il Vivaio Moretti si trova a Gorle, alle porte di Bergamo, con gli oltre 1500 mq di area espositiva, da ben tre generazioni, è il punto di riferimento per i cultori e gli appassionati del verde.

“La nostra filosofia si basa innanzitutto sul rapporto di fiducia con i clienti che ci scelgono, non solo per il grande assortimento florovivaistico, ma anche per consulenze esperte, frutto di conoscenza e passione per il nostro mestiere”, sottolinea Moretti. “Che si tratti di un’area fiorita esterna, oppure interna, riusciamo sempre a dare le giuste indicazioni, per idee originali che uniscano verde e design, tenendo sempre conto di quali siano le essenze vegetali più adatte ai diversi ambienti. Le piante ed i fiori sono molto più di una semplice componente di arredo: creano spazi biofilici rendendo i luoghi vivi, aumentando il comfort abitativo e, di conseguenza, il benessere psicofisico”.

Per ottenere risultati ottimali è sempre preferibile affidarsi ad un professionista del gardening e del flower design che potrà consigliare in base a diversi fattori, quali: l’esposizione, lo spazio, l’arredo, l’estetica e la funzionalità di fioriture stagionali idonee.

“Le tipologie tra cui scegliere sono davvero tante e per tutti i gusti: gerani, surfinie, primule, camelie, azalee, begonie e tutta la varietà di fioriture primaverili fino a quelle più resistenti alle temperature estive”, prosegue Moretti. “Nel nostro vivaio inseriamo sempre nuove proposte, varietà che stupiscono per la sfumatura del colore, per la forma del fiore o del fogliame. Il nostro strumento di lavoro principale è comprendere le esigenze o i problemi del cliente, proponendo le varietà che diano nel tempo i risultati migliori e le giuste cure per avere fioriture più rigogliose. Esistono moltissimi modi per poter accendere di colore il giardino o il terrazzo del proprio appartamento: combinando differenti specie di piante e fiori, grazie a piccoli accorgimenti, è possibile creare un piccolo paradiso dove rilassarsi da soli o in compagnia”.

