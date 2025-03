Voglia di vacanze sulla neve? Scegli l’area delle Tre Cime di Lavaredo

13 Marzo 2025

– Bolzano, 13 Marzo 2025. L’Alto Adige è una delle destinazioni invernali più ricercate dagli appassionati di sci e sport sulla neve.

In effetti, grazie un’ampia offerta di comprensori sciistici moderni e ben attrezzati, il territorio altoatesino mette a disposizione piste per ogni livello di esperienza, panorami mozzafiato e strutture ricettive di altissimo livello.

Tra le tante località sciistiche, una delle più apprezzate è senza dubbio l’area 3 Cime Dolomiti. Questo comprensorio, situato nel cuore delle Dolomiti di Sesto, è famoso per la qualità delle sue piste e per il suo contesto naturalistico unico, caratterizzato dalla presenza delle Tre Cime di Lavaredo, uno dei simboli più rappresentativi delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO. Qui, gli amanti della montagna possono godere di un’esperienza sciistica unica, immersi in un paesaggio innevato che sembra uscito da una cartolina.

Situata nel cuore delle Dolomiti, l’area sciistica 3 Cime Dolomiti offre oltre 100 chilometri di piste perfettamente preparate, adatte sia ai principianti che agli sciatori più esperti. Le piste si snodano attraverso paesaggi mozzafiato, con vista sulle iconiche Tre Cime di Lavaredo, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

I moderni impianti di risalita del comprensorio garantiscono un accesso rapido e comodo alle piste, mentre i numerosi rifugi alpini offrono soste gastronomiche indimenticabili.

Per chi desidera trascorrere una settimana bianca in questa splendida zona, le opzioni di soggiorno sono molteplici e tutte di alto livello. Una scelta eccellente è l’hotel Bad Moos nei pressi delle Tre Cime di Lavaredo. Questo magnifico resort quattro stelle superior si trova in località Moso, all’imbocco della Val Fiscalina, da alcuni definita come “la valle più bella del mondo”.

L’hotel Bad Moos combina tradizione e modernità, con interni eleganti e ampie vetrate che offrono una vista panoramica sulle montagne circostanti. Il fiore all’occhiello della struttura è la Spa Termesana, un centro benessere di ben 2.500 metri quadrati che sfrutta una sorgente d’acqua sulfurea attiva dal 1765, offrendo trattamenti termali rigeneranti. La cucina gourmet del ristorante propone piatti raffinati preparati con ingredienti locali di alta qualità, garantendo un’esperienza culinaria unica.

Nei mesi di marzo e aprile, oltre alle attività sciistiche, la zona offre la possibilità di visitare diverse località facilmente raggiungibili da Moso, dove appunto si trova il Bad Moos.

Una meta sicuramente affascinante è il Lago di Braies, noto per le sue acque cristalline e il paesaggio fiabesco, ideale per passeggiate rilassanti.

Un’altra destinazione da non perdere è la città medievale di Brunico, che combina storia e modernità, offrendo musei, negozi e caffè accoglienti.

Anche Dobbiaco e San Candido, due splendide località dell’Alta Pusteria, meritano una visita. Dobbiaco è rinomata per il suo suggestivo lago e per il Centro Visite del Parco Naturale Tre Cime, perfetto per scoprire la fauna e la flora locali. San Candido, invece, è un borgo vivace con un bellissimo centro storico e numerosi eventi culturali durante tutto l’anno, ideale per chi desidera unire sport e relax.

In conclusione, l’area delle Tre Cime di Lavaredo rappresenta una destinazione ideale per chi cerca una vacanza sulla neve che unisca sport, relax e cultura, offrendo esperienze indimenticabili in uno dei paesaggi montani più suggestivi del nostro Paese.

