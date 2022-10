VP Cleaning Services: «Vetrate perfettamente pulite: ne va della buona immagine dell’azienda»

Ottobre 28, 2022

(Como 28 ottobre 2022) – L’aspetto esteriore di un’azienda passa dalla pulizia delle superfici esterne: l’impresa lombarda presenta il servizio di window cleaning, il metodo ecologico che fa anche risparmiare il cliente.

Le grandi vetrate luminose di aziende e attività commerciali rappresentano un elemento di prestigio e di eleganza, tuttavia se la facciata esterna risulta sporca o trascurata la loro bellezza viene vanificata e la reputazione dell’impresa ne risente.

«L’immagine di una ditta passa anche dal suo aspetto esteriore», spiega Christian Villa, responsabile commerciale di VP Cleaning Services, impresa leader nei trattamenti professionali di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, presente nelle zone di Bergamo, Como, Monza e Brianza.

«Le superfici esterne di un’azienda, le vetrine di un negozio o di un centro commerciale, le facciate a vetri delle concessionarie d’auto, giusto per fare qualche esempio, giocano un ruolo importante perché trasmettono, a chi le guarda, un’impressione ben precisa: se le vediamo sporche pensiamo a trascuratezza e disordine, se appaiono brillanti ci infondono serietà e trasparenza. Un’estetica non curata, al giorno d’oggi, rischia inevitabilmente di allontare il potenziale cliente anziché attrarlo».

Se per alcune aziende o attività commerciali è una questione di svogliatezza o negligenza, per tante altre è semplice timore di dover affrontare costi troppo alti.

«Niente di più sbagliato. In tanti credono che la spesa per pulire i vetri esterni sia troppo onerosa o addirittura inutile – spiega Villa -. Invece, una soluzione per pulire perfettamente le grandi vetrate risparmiando c’è. Noi, ad esempio, in questi ultimi mesi abbiamo investito in un servizio innovativo che in Italia è una vera novità e che ci consente di andare incontro alle necessità delle aziende senza far loro affrontare delle spese eccessive, ma anzi risparmiando».

Si tratta di un nuovo metodo di pulizia di vetrate, vetrine e superfici verticali in quota che permette di rimuovere efficacemente sporco, grasso e pulviscolo utilizzando acqua completamente purificata e attrezzature particolari: «Il suo nome è window cleaning – illustra Villa – ed è l’innovativo servizio entrato nella rosa delle prestazioni più apprezzate di VP Cleaning. Innanzitutto perché per lavare perfettamente le vetrate viene utilizzata solo acqua pura preventivamente demineralizzata, secondo perché il macchinario che la decalcifica non è alimentato da energia elettrica. Usando delle prolunghe, inoltre, è possibile arrivare agilmente anche ad altezze di 15/16 metri e questo è un vantaggio ulteriore perché vuol dire non dover noleggiare costose piattaforme aeree. Per il cliente significa risparmiare energia elettrica, contenere i costi del servizio e permettersi di far eseguire il lavoro di lavaggio più volte durante l’anno per avere sempre le superfici esterne brillanti. Ne guadagnano l’immagine e quindi la reputazione».

Contatti:https://vpcleaning.it/