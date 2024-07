Vueling e Nasoni and Friends ODV insieme per l’International Dog Day

18 Luglio 2024

(Adnkronos) – La compagnia aerea spagnola, in collaborazione, con l’associazione Nasoni and Friends ODV sensibilizza sul tema delle adozioni dei quattro zampe grazie a servizi aerei pet-friendly.

Milano, 18 luglio 2024. Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del Cane: sensibile, intelligente, affettuoso, a pelo lungo o corto, piccolo o grande, in questa data si festeggiano proprio tutti. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, questa ricorrenza fu ideata dall’addestratrice cinofila americana Colleen Paige, per ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono il cane di famiglia.

Per l’occasione Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario, ha collaborato con l’associazione Nasoni and Friends ODV a un progetto per sensibilizzare sul tema delle adozioni dei quattro zampe in difficoltà.

Vueling è, infatti, una compagnia aerea pet-friendly che consente agli animali domestici di peso fino a 8 kg (compreso il peso del trasportino omologato) di viaggiare in cabina con i loro proprietari. Sempre con un particolare occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe, Vueling è stata la prima compagnia aerea europea a vendere petfood sui propri voli, introducendone alcune opzioni nel Menù invernale del 2023 disponibili ancora per l’estate 2024.

La compagnia ha deciso di supportare Nasoni and Friends ODV, che si appoggia a due rifugi in Spagna per salvare i galgos, levrieri spagnoli (i “Nasoni”), addestrati per la caccia e spesso poi uccisi quando non servono più, ma anche altri cani bisognosi di aiuto di ogni età, taglia e razza (i “Friends”). Come Kimberly, una piccola pincher di 3 anni abbandonata per strada e richiusa in una perrera per due settimane, dove condivideva il suo box con molti altri cani; tramite il rifugio “Galgos del Sol” di Murcia, dopo altri dieci giorni, le volontarie di Nasoni and Friends ODV hanno recuperato Kimberly per portarla in Italia con un volo Vueling dalla sua famiglia adottiva di Verona, Nancy e Giuliano, che già avevano una cagnolina di 16 anni.

“Abbiamo collaborato con Vueling, in vista della Giornata Internazionale del Cane” – ha commentato Paola Turati, Presidente di Nasoni and Friends ODV – “per dimostrare che possiamo condividere tutti i momenti della nostra giornata e del nostro tempo libero, con i nostri cani e portarli dove vogliamo, anche in volo”.

Vueling è orgogliosa di essere una compagnia aerea pet-friendly: è per questo che scende in campo attivamente con iniziative come questa speciale partnership con Nasoni and Friends ODV, un chiaro esempio del proprio impegno nei confronti non solo dei suoi passeggeri, ma anche dei loro amici a quattro zampe.