Walter e Maurizio Summo, Creazioni Sartoriali: “Eleganza e unicità nell’abbigliamento uomo. Cresce la domanda del vestire su misura”

Febbraio 16, 2024

(Adnkronos) – I titolari del laboratorio-boutique pugliese spiegano la crescente attenzione maschile ai dettagli: “Dal modello ai tessuti, fino alle rifiniture, oggi i clienti puntano a indossare capi unici che rispecchino la personalità di ognuno”

Ruvo di Puglia (BA), 16 febbraio 2024.Nei settori di moda e abbigliamento, il Made in Italy è certamente una fra le eccellenze a livello mondiale. Questo grazie a un tessuto di imprese che, forte di storiche tradizioni sartoriali, mantiene vivo un mercato sempre attento a ogni tipo di evoluzione.Come quella che sta interessando negli ultimi anni l’abbigliamento uomo,sempre più esigente e alla ricerca dell’unicità nel vestire.

Non a caso, cresce la domanda di abiti realizzati su misura, come spiegano Walter e Maurizio Summo, titolari in Puglia della Summo Creazioni Sartoriali:

«Fino a qualche anno fa l’attenzione a dettagli e originalità nel vestire era una caratteristica prettamente femminile.Da un po’ di tempo, invece, anche gli uomini sono diventati esigenti in fatto di abbigliamento».

L’attenzione all’estetica,una maggiore cura del proprio corpo, sono fattori che stanno trasformando le abitudini del cliente medio, che trova sempre più difficile acquistare un capo entrando in negozio e scegliendo una taglia standard.

«La richiesta di un abito su misura non deriva soltanto dalla necessità di indossare un qualcosa che aderisca perfettamente al fisico, ma riguarda anche l’aspetto dell’unicità del capo».

Rivolgersi a realtà come Summo Creazioni significa infatti essere guidati in ogni singolo aspetto della composizione di un modello, che darà vita a una creazione irripetibile nel suo genere.

«L’ascolto del cliente e delle sue necessità è il presupposto fondamentale per confezionare l’abito adatto per ogni esigenza. La scelta del modello, il tipo di tessuto, le rifiniture. Ogni particolare contribuisce a creare un capo che non soltanto sarà adatto all’occasione, ma rispecchierà anche la personalità di chi lo andrà a indossare».

Una cura nella consulenza al cliente che in Summo Creazioni hanno raffinato grazie alla figura del personal shopper:

«Chi entra nella nostra boutique sa di poter contare su una figura dedicata in grado di consigliare la clientela in ogni singolo dettaglio».

Dall’abito ai cappotti, dalle camicie ai pantaloni, fino alle scarpe. Il tutto su misura, con un’ultima importante novità,riguardante il settore femminile:

«Si tratta di un passo che abbiamo deciso di compiere in virtù delle richieste che ci venivano fatte. Produrre vestiti su misura anche per le donne rappresenta per noi un ulteriore stimolo professionale».

Professionalità che in Summo Creazioni è certificata a partire dal rapporto con i più importanti lanifici in Italia.

«Qualità dei materiali – concludono Walter e Maurizio – che non significa costi proibitivi. Lavoriamo per offrire l’eccellenza a dei prezzi adatti a un pubblico il più vasto possibile. Perché l’eleganza nelle migliori occasioni sia un fattore alla portata di tutti».

Contatti:www.wmsummo.it