Warmflow: informazioni operative in tempo reale più fruibili e previsioni migliori con Plex Smart Manufacturing Platform di Rockwell Automation

29 Maggio 2024

L’azienda irlandese a conduzione familiare, specializzata in tecnologie per il riscaldamento domestico, utilizzerà ERP, QMS e MES basati sul cloud per potenziare i dipendenti e migliorare le capacità digitali

BRUXELLES, 29 maggio 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Warmflow, un’innovativa azienda di tecnologie per il riscaldamento domestico con sede a Lisburn, Irlanda del Nord, sarà la prima azienda in Irlanda a implementare la soluzione Plex ERP, QMS & MES di Rockwell Automation.

Warmflow, fondata nel 1970, è un’azienda a conduzione familiare impegnata nell’innovazione digitale. Adottando Plex Smart Manufacturing Platform™ si pone l’obiettivo di ottimizzare le operazioni, migliorare l’efficienza e mantenere un vantaggio competitivo in un mercato in continua evoluzione. La soluzione Plex sostituirà diversi sistemi eterogenei con MES (sistemi di esecuzione della produzione), ERP (pianificazione delle risorse aziendali) e QMS (sistemi di gestione della qualità) sotto l’ombrello unificato basato sul cloud della piattaforma Plex.Tra i risultati principali vi saranno una cospicua riduzione dell’investimento di capitale in scorte e una pianificazione più accurata della produzione, entrambe rese possibili grazie alle previsioni basate su informazioni in tempo reale fornite dalla Plex Smart Manufacturing Platform.

“Warmflow è un cliente ideale per la nostra soluzione Plex”, ha affermato Asa Arvidsson, regional vice president north region di Rockwell Automation . “Si tratta di una proposta particolarmente adatta alle aziende di medie dimensioni per supportare processi interfunzionali, come ERP, MES e QMS, e per fornire una visione unica, integrata e intuitiva delle attività produttive. La sua architettura basata sul cloud, la rende anche estremamente scalabile e più veloce da implementare”.

Il progetto di trasformazione digitale, che comprende automazione delle nuove sequenze, controllo, I/O e codice associato, è stato sviluppato in collaborazione con ControlSoft Automation Systems, un membro dell’ecosistema Rockwell Automation PartnerNetwork™ in qualità di integratore di sistemi di livello gold. ControlSoft è un’azienda di automazione industriale con sede a Dundalk, contea di Louth, Irlanda, che fornisce soluzioni ‘chiavi in mano’ per il controllo dei processi, il controllo macchine, l’informazione e il controllo energetico per molti settori.

Un elemento importante di questo progetto chiavi in mano è stato lo sviluppo di un rapporto di valutazione dell’ingegneria del valore (VE) che ha esaminato la situazione attuale e l’ha messa a confronto con i risultati tipici della soluzione Plex su un periodo di cinque anni. Sono risultati immediatamente evidenti risparmi cospicui e un rapido ritorno sull’investimento (ROI), grazie all’eliminazione dei punti critici relativi alla pianificazione e alla gestione degli stock, oltre a fornire una maggior efficienza della gestione automatizzata dei dati.

“Siamo un’azienda a conduzione familiare che da 50 anni fornisce soluzioni di riscaldamento innovative alla comunità, quindi è importante selezionare il giusto partner per ERP, QMS e MES mentre muoviamo i primi passi nei prossimi 50 anni”, spiega Stewart Mclaughlin, direttore della produzione presso Warmflow. “Come ogni azienda, affrontiamo sfide operative e Rockwell Automation, con Plex la sua soluzione software all-in-one, ci aiuta a risolvere questi problemi. Le sue previsioni ci offrono anche uno spazio per progredire, perché saremo in grado di programmare meglio i nostri ingegneri e progettisti altamente qualificati per ulteriori lavori di ricerca e sviluppo sulle nostre nuove tecnologie geotermiche e a pompa di calore, maggiormente sostenibili”.

Tutti gli elementi di questa soluzione digitale si integrano perfettamente tra loro, con ulteriore valore operativo apportato da un contratto unificato di LifecycleIQ Services sia per le soluzioni hardware che software, offrendo a Warmflow un unico punto di contatto per il supporto della sua nuova infrastruttura digitalizzata.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nei settori dell’automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

