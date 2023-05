WE ARE M TOUR dalla Maldarizzi Automotive: a Bari test drive con l’anima sportiva BMW

Maggio 31, 2023

(Bari, 31/05/2023) – Il 29 e il 30 maggio è arrivata in Puglia la prima tappa del sud Italia per il tour nazionale, un’occasione unica per gli appassionati

Bari, 31/05/2023 – Salire a bordo di una BMW M è possibile grazie al WE ARE M TOUR, l’evento adrenalinico per provare nella propria città l’anima sportiva targata BMW M. Lunedì 29 e martedì 30 maggio è arrivata a Bari con Maldarizzi Automotive la prima tappa del sud Italia per il tour nazionale del reparto sportivo della casa dell’elica.

La sede della concessionaria BMW, in via Fratelli Philips 5, ha ospitato i quattro modelli improntati alla sportività che sono stai provati dagli appassionati, che hanno avuto a loro disposizione slot di 30 minuti prenotabili per effettuare un test drive sulla propria M preferita.

Una lettera “M” che racchiude informazioni ed emozioni, portando con sé i modelli ad alte prestazioni (oltre a quelli da corsa) della gamma BMW, dove la tradizione si unisce all’innovazione.

I test drive sono stati effettuati su quattro auto da sogno:

– l’esclusiva BMW XM, espressiva, elettrificata, la prima vettura M dotata di BMW M Hybrid. La perfetta combinazione tra alte prestazioni e innovazione;

– la BMW M3 Touring Competition, dove design e dinamica di guida si incontrano. Con le sue linee scolpite e aerodinamiche evidenzia tutto il suo potenziale prestazionale, così come i dettagli specifici M che la impreziosiscono;

– la ribelle BMW X4 M dal fascino entusiasmante, garantisce massime prestazioni ed equipaggiamento esclusivo, per un piacere di guidare che è passione pura. Una simbiosi perfetta tra performance, comfort ed efficienza;

– la BMW M4 Coupé che rappresenta la perfetta combinazione tra estetica, carattere e sportività tipicamente M. Progettata con l’obiettivo di far vivere l’esperienza del DNA Motorsport senza compromessi anche per l’uso quotidiano.

Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società. La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, INEOS Grenadier.

