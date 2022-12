We wish you a Sailing Christmas: le migliori destinazioni per un Natale al caldo cullati dalle onde

Dicembre 5, 2022

(Adnkronos) – Boataround propone la top 5 delle destinazioni di mare per passare le festività in spiaggia, una per continente, e scoprirne le originali tradizioni natalizie

Milano, 5 dicembre 2022.Per questo Natale, perchè non invertire la rotta e navigare letteralmente verso climi più miti? Boataround, piattaforma leader di noleggio nautico con oltre 22.000 imbarcazioni in giro per il mondo, suggerisce di metter da parte maglioni pesanti e tute da sci per indossare costume da bagno e infradito e partire alla scoperta delle cinque migliori destinazioni per un “Sailing Christmas” al caldo, una per continente.

Un viaggio per i sette mari che tocca tutti i continenti (Antartide esclusa), per scoprire le spiagge di destinazioni imperdibili, immergendosi allo stesso tempo nelle loro tradizioni natalizie, lontane dalle nostre e dal forte fascino: le Isole Canarie, per una più vicina fuga al caldo anche d’inverno; le Antille Olandesi, con il loro irresistibile ritmo caraibico; le Filippine, dalla natura incontaminata e coloratissime decorazioni festive; il Sudafrica, tra mercatini, spettacoli di luce e mare; ultima, ma non per bellezza, l’Australia, per un tuffo “down under” e una grigliata natalizia in spiaggia.

ISOLE CANARIE: PRESEPE DI SABBIA ED ETERNA PRIMAVERA

Si parte da una destinazione tutta europea che regala climi da sogno anche in inverno. Il termometro delle Isole Canarie, infatti, segna 22 gradi quasi tutto l’anno, rendendole la meta perfetta per chi non riesce a rinunciare al mare perfino il 25 dicembre. Boataround consiglia di navigare verso Gran Canaria, per non perdere il più grande presepe di sabbia in Europa, che ogni anno chiama a raccolta gli scultori di tutto il mondo per la realizzazione di maestose statue a grandezza naturale sulla spiaggia di Las Canteras a Las Palmas. Rotta su Tenerife, per sbizzarrirsi fra un castello di sabbia vista mare e un pupazzo di neve sulle pendici del Teide, e verso gli altri gioielli di questo arcipelago, ce n’è davvero per tutti i gusti!

LE ANTILLE OLANDESI: L’ABC DEL NATALE A RITMO DI DANZA

I Caraibi sono fra le destinazioni da sogno che chiunque almeno una volta nella vita desidera visitare. Trascorrere le festività natalizie su una di queste isole può riservare davvero tante sorprese, oltre alle distese di finissima sabbia bianca e il mare cristallino. L’itinerario suggerita da Boataround solca le acque delle Antille Olandesi, note anche come Isole ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao), ricche di tradizioni natalizie vivaci e coinvolgenti. Si parte da Aruba, dove si aprono le danze già un mese prima del Natale, al ritmo dell’allegra musica Gaita; qui, a novembre, gli abitanti dell’isola danno il benvenuto a Sinterklaas, che sfila con i suoi cavalli bianchi per le strade di Aruba, lanciando dolcetti e regali ai bambini. Da Aruba, si naviga verso le vicine Bonaire e Curaçao, due paradisi che conquistano i cuori di tutti i viaggiatori grazie alle loro acque cristalline dove nuotare tra pesci colorati.

FILIPPINE: ISLAND HOPPING E LANTERNE MAGICHE

Il Natale nelle Filippine è fra i più lunghi e spettacolari del continente asiatico. Qui le celebrazioni iniziano già a settembre, quando per le strade si iniziano a sentire i tradizionali canti natalizi e le vie si illuminano di “bamboo parol”, lanterne a forma di stella che simboleggiano la stella polare di Betlemme. Il 24 dicembre, poi, è possibile assistere al Panunuluyan: la messa in scena della ricerca di un riparo per la notte di Maria e Giuseppe, che bussano alle porte delle case, trovando poi rifugio in chiesa poco prima della messa di Natale. Difficile scegliere tra le oltre 7.000 isole delle Filippine, destinazione perfetta per fare “island hopping” a bordo della propria barca. Da non perdere, però, la capitale Manila, con il suo eclettico mix architettonico (dalle antiche strutture coloniali spagnole fino ai grattacieli), l’isola di Siargao, famosa fra i surfisti per le sue magnifiche onde, e l’isolotto di Boracay, con le sue spettacolari spiagge di sabbia bianchissima.

SUDAFRICA: GIOCHI DI LUCE INCANTATI

Cambiando emisfero e passando a quello australe, dove il Natale cade nel cuore dell’estate, a tutti gli amanti delle vacanze al caldo ma senza rinunciare allo spirito natalizio tradizionale Boataround consiglia il Sudafrica. Il Natale è particolarmente sentito come festività dalla popolazione, come si può vedere dai numerosissimi mercatini natalizi con vista sul porto di Città del Capo o fra i vigneti delle winelands, dove si può andare a caccia di oggetti d’artigianato locale perfetti da mettere sotto l’albero. Non lontana dalla capitale, una tappa magica è la cittadina costiera di Durban, da raggiungere naturalmente via mare: qui, ogni anno nel Durban Botanic Garden viene allestito il Trail of Lights, un sentiero luminoso incantato che si snoda fra gli alberi addobbati. Da non perdere anche le bellissime spiagge di cui l’intero stato è disseminato, per un barbecue (o meglio, braai come viene chiamato in afrikaans) in riva al mare, per festeggiare proprio come tradizione sudafricana vuole.

AUSTRALIA: BARBEQUE E CELEBRAZIONI DOWN UNDER

Ultima meta “down under”, dall’altra parte del mondo. Qui Babbo Natale non arriva con le renne, ma in sella a un canguro e in pantaloncini corti, viste le temperature in linea con la stagione estiva. Naturalmente, in pieno spirito Aussie, si festeggia in luoghi all’aria aperta e per tre giorni di fila: si parte con il “Carols by Candlelight” il 24 dicembre, appuntamento in cui ci si riunisce portando ognuno una candela per cantare insieme i canti di Natale; il 25, invece, si organizza un barbeque (o barbie) con amici e parenti in riva al mare; per finire, il 26 si festeggia il Boxing Day, festività delle nazioni che facevano parte dell’Impero britannico e che oggi si celebra organizzando competizioni sportive, come una partita di Aussie Rules o Footy. Boataround consiglia di esplorare le tradizioni australiane partendo dall’immancabile Sydney, per poi risalire la costa verso la vivace Brisbane e raggiungere infine Cairns per un tuffo alla scoperta della barriera corallina.

