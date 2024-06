Webravo S.r.l. acquisisce il gruppo Booncy: nasce un nuovo leader nel marketing digitale europeo

27 Giugno 2024

(Adnkronos) – Firenze, 27-06-2024 – Webravo S.r.l. annuncia oggi l’acquisizione del gruppo Booncy, creando una delle realtà più significative nel panorama del marketing digitale non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Il nuovo gruppo si attesta su oltre 50 milioni di euro di ricavi e sfiora i 100 addetti, con molteplici sinergie possibili grazie all’integrazione nei processi dell’intelligenza artificiale (AI).

Il nuovo gruppo sarà formato oltre che dalla capogruppo Webravo e da Booncy, anche da Chebuoni (acquisita alla fine del 2023) e da Salesoar, recentemente acquisita da Booncy.

L’esperienza pluriennale maturata dai due gruppi ha portato a generare oltre un miliardo di euro di fatturato annuo per i propri clienti, consolidando la loro presenza su 19 mercati globali, tra cui Europa, Stati Uniti, Australia, Canada e Messico. Nonostante l’espansione internazionale, sia Webravo che Booncy hanno le loro radici a Firenze e manterranno la sede nella città Toscana.

Webravo S.r.l., fondata da Claudio Veratti, Marco Farnararo e Michele Legnaioli, include nel proprio azionariato Xenon Small Cap, fondo di private equity specializzato in investimenti in società di servizi B2B ad alto valore tecnologico. Dall’altra parte, Booncy è un’azienda nata all’interno dello startup studio di Nana Bianca, che fino ad oggi deteneva la maggioranza relativa.

Booncy vanta un’esperienza internazionale nell’attività di CSS (Comparison Shopping Service), grazie all’altissima qualità tecnica del proprio management. I due CEO di Booncy, Alberto Baggio e Massimiliano Mancini, supportati da Alessio Olivieri, resteranno alla guida dell’azienda e insieme agli altri venditori di Booncy entreranno nella compagine sociale di Webravo con una quota di circa il 10%.

Salesoar è una società che ha sviluppato internamente un SAAS (software as a service) per smart marketing automation nell’advertising online. Vanta un portfolio di clienti di primissimo livello nel panorama dell’e-commerce a livello internazionale. Mario Verì, co-founder e attuale amministratore della società, rimarrà al timone dell’azienda.

Le potenziali sinergie realizzabili sono dovute al fatto che Webravo, specializzata nella promozione di codici sconto e offerte online, si posiziona alla fine della customer journey. Grazie a Booncy, Webravo sarà ora in grado di intercettare l’utente in una fase precedente del percorso di acquisto. L’insieme delle informazioni che le due realtà metteranno a disposizione dell’AI genererà un potenziale formidabile di sviluppo per le attività.

Claudio Veratti, Co-CEO di Webravo: “La struttura e l’organizzazione di Webravo, con l’innesto delle capacità tecnologiche di Booncy, aprono la possibilità di realizzare un formidabile player nel mondo del marketing digitale, con servizi per i nostri clienti ottimizzati dall’utilizzo delle ultime frontiere dell’AI””.

Marco Farnararo, Co-CEO di Webravo: “con Booncy e Salesoar, il nostro gruppo potrà intervenire su vari step della customer journey ed offrire un prodotto di performance marketing senza paragoni nel panorama europeo”.

Michele Legnaioli, Co-Founder e Advisor di Webravo: “è stata un’operazione che negli ultimi mesi ci ha impegnato molto, in tutto questo tempo non abbiamo mai dubitato del fondamentale significato industriale di unire insieme le nostre forze”.

Michelangelo Mantero di Xenon Small Cap aggiunge: “La combinazione di Webravo con Booncy rappresenta un modello di investimento tipico del fondo Xenon Small Cap, specializzato nella creazione di piattaforme scalabili di società di servizi tecnologici”.

Massimiliano Mancini, CMO di Booncy: “Siamo felicissimi di intraprendere questa nuova sfida insieme a Webravo. Grazie al loro team e alle loro expertise di carattere commerciale puntiamo a crescere ulteriormente nei prossimi anni diventando così uno dei gruppi più importanti nel panorama Europeo del Digital Marketing”.

Sottolinea Paolo Barberis, Founder di Nana Bianca: “L’elemento fondamentale di questo risultato è la qualità del team, che si conferma come il principale fattore di successo. Siamo felici del contributo di Nana Bianca alla formazione di talenti capaci di guidare progetti fortemente scalabili”.

Webravo è stata assistita da Kevin Tempestini, CEO della Kt&partners, come financial Advisor.

About Bravo Savings Network

Bravo Savings Network, società internazionale specializzata in Affiliate Marketing e nata nel 2015 con BravoSconto.it con l’intento di aiutare i consumatori a risparmiare sui propri acquisti, e a promuovere le migliori offerte disponibili online. Al passo con la rapida crescita dello shopping online, l’azienda è attualmente attiva in 10 diversi paesi in Europa, oltre che negli Stati Uniti, Canada e Messico. Bravo Savings Network ha ideato una piattaforma user-friendly utilizzando le tecniche di marketing di ultima generazione, con l’aiuto di un team con una vasta esperienza nel campo delle offerte.

Info e approfondimenti:

Digital Trails

Bogdan Marinescu

E-mail: bravo@digitaltrails.co.uk

Tel: +44 (0)20 805 850 18