Weerg diventa il primo service al mondo di stampa 3D online su HP Multi Jet Fusion 5600

26 Marzo 2024

(Adnkronos) – Milano, 26 marzo 2024. Weerg, riferimento italiano nella manifattura online di stampa 3D MJF, si rinnova e conquista il primato mondiale per numero di stampanti HP Multi Jet Fusion 5600 installate. L’azienda guidata da Matteo Rigamonti punta all’eccellenza produttiva, offrendo ai clienti tirature di migliaia di componenti in 48 ore, a costi inferiori e con alti standard di qualità.

Produzione flessibile su vasta scala e aumento del 30% della capacità

L’adozione della tecnologia HP Multi Jet Fusion 5600 permette a Weerg di aumentare del 30% la capacità produttiva, ottimizzando i processi per una stampa 3D online flessibile su vasta scala. Un investimento strategico che mira a fornire ai clienti la massima efficienza e un valore aggiunto ancora più elevato.

Migliore uniformità del materiale, sensazione al tatto e planarità

Weerg non solo incrementa la sua potenza produttiva, ma migliora anche la qualità dei prodotti. La nuova tecnologia offre una migliore gestione della termocamera e del roller, creando strati più compatti e uniformi. Il risultato? Maggiore planarità, resistenza e un tatto più piacevole dei componenti stampati, con un aumento del 8% delle proprietà meccaniche.

Dalla prototipazione alla produzione on-demand: nuove opportunità per i clienti

L’introduzione delle nuove stampanti 3D apre a nuove opportunità per Weerg. Pur mantenendo la sua vocazione per la prototipazione rapida, l’azienda amplia la sua offerta con la produzione in serie on-demand. Una risposta concreta alle esigenze dei clienti che desiderano ridurre le scorte di magazzino, abbattendo i costi di stoccaggio e il rischio di invenduto.

Weerg: innovazione continua e leadership nel mercato europeo

“Il nostro percorso di innovazione continua anche nel 2024” afferma Matteo Rigamonti, Presidente e Fondatore di Weerg. “Automazione, interconnessione e nuove tecnologie sono la chiave per rispondere alle esigenze creative e di mercato dei nostri clienti”.

L’accesso alle tecnologie più avanzate di stampa 3D, unite al know-how e all’esperienza maturata negli anni, anche nel servizio CNC online, rendono Weerg un punto di riferimento nella manifattura online. Un partner affidabile e sostenibile per la stampa 3D, in grado di adattarsi a un contesto economico e di mercato in continua evoluzione.

Weerg si conferma leader nel settore della stampa 3D MJF, investendo in tecnologie innovative e puntando all’eccellenza produttiva. L’azienda offre ai clienti un servizio completo e competitivo, dalla prototipazione alla produzione on-demand, garantendo alti standard di qualità e tempi di consegna rapidi.

